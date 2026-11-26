Il rossonero nel cuore, al di là delle scelte sportive diverse, che lo hanno portato non solo lontano da Milano ma persino dall'Italia. Sandro Tonali sta facendo le fortune del Tottenham e si racconta a lungo in un'intervista rilasciata a Futbol Emotion Italia, raccontando il rapporto profondo che lo lega al suo ex club all'ombra della Madonnina. Ne era tifoso sin da bambino grazie alla passione trasmessa dal padre, con una sinergia diventata ancora più intensa quando ne ha vestito la maglia da calciatore. Il centrocampista ha raccontato questo percorso diverso da sostenitore e da protagonista in campo, insieme a un avvio difficile proprio nei suoi bellissimi anni al Milan. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>