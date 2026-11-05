L'operazione è andata a buon fine, in tempi ristretti: il Milan ha trovato l'accordo per portare in rossonero Markus Krosche. A riferirlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto sui suoi canali, secondo cui il dirigente tedesco dell'Eintracht Francoforte è pronto a diventare il nuovo Head of Football del club lombardo. Sono stati limati infatti gli ultimi dettagli, stilati i contratti e raggiunto l'intesa totale per fissare presente e futuro, per un'operazione che prevede anche il pagamento di un indennizzo economico alla società tedesca. Di seguito tutti i dettagli del suo arrivo a Milano e sull'ufficialità della sua carica. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>