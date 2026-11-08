L'Atalanta resuscita ma a farne le spese è il Monza di Ivan Juric: brianzoli terzultimi con 7 punti. Le parole del tecnico croato nel post-gara
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Juric post Monza-Atalanta: "Deluso dal risultato, ma sono certo che ci salveremo"
Quasi un mese senza vittorie, dieci gol subiti e un terzultimo posto in classifica che si fa sempre più preoccupante: il Monza di Ivan Juric perde di misura anche contro un'Atalanta in crisi, portandolo a quattro la striscia consecutiva di ko e ora distanti solo due lunghezze dall'Udinese, fanalino di coda del campionato. Nel post-partita, il tecnico croato ha analizzato la gara, soffermandosi sui limiti della squadra e sulle prospettive per il futuro.
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