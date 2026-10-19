Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Monza-Cagliari termina 4-0 per i brianzoli e ridimensiona sensibilmente le ambizioni della squadra di Pisacane. Al contrario, la formazione allenata da Ivan Juric si mostra spietata e superiore, sfruttando la serata di grazia di Gustavo Varela. L'attaccante portoghese sigla una doppietta e firma l'assist per il momentaneo 3-0 di Robinson. Il Monza sale a 7 punti in classifica e tiene la porta inviolata per la prima volta in stagione. Dal canto proprio, il Cagliari rimane fermo a 13 punti e incassa il primo sonoro ko del campionato.

Il Monza demolisce il Cagliari, Juric: "Loro meglio di noi nel primo tempo. Varela? Può ancora crescere"

Nonostante il roboante risultato, Ivan Juric riflette in conferenza stampa sullaofferta dai suoi ragazzi. Dal suo punto di vista, nella prima frazione di gara è mancato qualcosa al Monza: "Al contrario, nel secondo abbiamo costruito una serie di occasioni, comprendendo la situazione e attaccando tantissimo".

MONZA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Ivan Juric, allenatore dell'AC Monza, gesticola dalla linea di fondo durante la partita di Serie A tra AC Monza e Cagliari Calcio allo U-Power Stadium il 19 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inevitabile, di seguito, la domanda su Varela. Un attaccante così incisivo a Monza non si vedeva da tempo. Da perfetto sconosciuto, il portoghese si sta rivelando una delle sorprese più piacevoli del campionato di Serie A. "Può crescere ancora molto", ha rassicurato il tecnico ex Torino e Roma sul centravanti. Un commento, inoltre, sull'avversario di giornata. Una sconfitta così cocente non era affatto attesa e il Cagliari dovrà leccarsi le ferite, domandandosi cosa non abbia funzionato dopo un inizio di stagione sfavillante.

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" ha ammesso Juric, "È stata difficile. Hanno giocatori di valore, da Romano a Maldini, passando per Mendy e Nzola.". Ancora sugli avversari: "Credo abbiano fatto la loro partita, non riuscendo a capitalizzare le occasioni avute, pur avendo creato tanto. Il calcio a volte va così". Interessante l'osservazione sulle reti segnate: "Puntiamo molto su questo aspetto. Lavoriamo in transizione e recuperiamo palla per ribaltare immediatamente l'azione".