Due gol di vantaggio, una rimonta subita in cinque minuti e un derby che sembra ormai destinato a finire in parità. Poi, all'88', la giocata che cambia tutto. Monza-Como del 21 novembre 2021 è una partita da non perdere di vista neanche per un secondo. I brianzoli partono forte e trovano in Dany Mota il loro uomo in più. Il portoghese segna due volte nel primo tempo e sembra mettere in discesa la strada per la squadra di Stroppa. Ma il Como non ci sta. Nella ripresa Bellemo e Vignali riportano il risultato in equilibrio, riaprendo una sfida che pareva chiusa. Quando il pareggio sembra ormai inevitabile, però, arriva José Machín. Il suo destro dalla distanza è una meraviglia. Il pallone finisce in rete, l'U-Power Stadium esplode e il Monza si prende un derby che sembrava essergli scivolato via.

Mota è imprendibile: il Monza mette la partita in discesa

Il derby numero 97 tramette di fronte due squadre con obiettivi importanti. I brianzoli vogliono sfruttare il fattore campo, i lariani arrivano all'appuntamento forti di tre vittorie consecutive. All'U-Power Stadium ci sono oltre 5.600 spettatori. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Stroppa deve fare i conti con diverse assenze, ma davanti si affida alla coppia formata da Dany Mota e Samuele Vignato. Gattuso risponde con Cerri e La Gumina. Il Monza non perde tempo. Prende campo, attacca e alza subito il ritmo. Colpani è tra i primi a provarci e all'11' va vicinissimo al vantaggio: il suo destro supera, ma si ferma sul palo. È il preludio al gol. Al 16' Vignato trova Mota in area. Il portoghese controlla, si libera di Scaglia con una sterzata e batte Gori. Una giocata di qualità, da attaccante vero. Il Como prova a reagire, ma fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa. E al 29' arriva anche il raddoppio.

D'Alessandro sfonda sulla sinistra, salta l'avversario e mette il pallone in mezzo. Mota è ancora una volta al posto giusto: sinistro e gol. Doppietta personale, 2-0 Monza. Il portoghese è il protagonista assoluto del primo tempo. Il Como non riesce a trovare le contromisure e rischia anche di incassare il terzo gol prima dell'intervallo. Valoti, infatti, colpisce il palo di testa. I brianzoli vanno negli spogliatoi con due reti di vantaggio e la sensazione di avere il derby in mano. Ma la partita è tutt'altro che finita.

Il Como non molla: in cinque minuti torna tutto in equilibrio

Dopo l'intervallo cambia tutto. Ilrientra in campo con un altro atteggiamento. La squadra di Gattuso alza il baricentro, trova più coraggio e comincia a mettere in difficoltà il Monza. Al 52'si rende protagonista di una bella iniziativa personale e costringe Di Gregorio a intervenire. È il primo campanello d'allarme per i padroni di casa, che non riescono più a gestire il pallone come nella prima frazione. La pressione lariana viene premiata al 60'. Cerri lavora il pallone in area e serve, che si coordina alla perfezione e calcia al volo con il destro.è battuto. Il Como accorcia le distanze e ci crede. Il Monza, invece, accusa il colpo. Passano appena cinque minuti e arriva anche il pareggio. Parigini mette il pallone in area, la difesa brianzola non riesce ad allontanare e Vignali è il più rapido a intervenire. Da pochi passi firma il 2-2.

In un attimo, il vantaggio del Monza è sparito. Il Como ha rimesso in piedi una partita che sembrava compromessa e adesso può persino pensare al colpo grosso. Stroppa deve cambiare qualcosa e al 71' si gioca le carte Machín e Ciurria. Il derby entra nella sua fase più delicata. I padroni di casa devono reagire, gli ospiti non vogliono fermarsi proprio sul più bello. Nessuno, però, ha ancora fatto i conti con quello che succederà all'88'.

All'88' si accende Machín: un destro che vale tre punti

Il tempo scorre e il risultato non cambia. Ilprova a riprendere campo, il Como cerca di sfruttare gli spazi. La partita resta aperta, ma il pareggio sembra ormai il finale più probabile. Poidecide di prendersi la scena. All'88' il centrocampista raccoglie il pallone e lascia partire una conclusione dalla distanza. Un destro potente, preciso, che prende una traiettoria perfetta e si infila in porta. Facchin non può arrivarci. È il 3-2. Un gol bellissimo, arrivato nel momento più pesante della partita.

L'U-Power Stadium esplode. Machín corre verso i tifosi, i compagni gli si stringono intorno. Il Monza ritrova in un colpo solo il vantaggio e la possibilità di portare a casa un derby che, fino a pochi minuti prima, sembrava aver perso. Per il Como è una mazzata. La rimonta era stata completata, il pareggio sembrava ormai acquisito. E invece basta una conclusione per cancellare tutto. Nel finale Cerri viene espulso e i lariani non riescono più a costruire un'occasione per rimettere in discussione il risultato. Finisce 3-2. Il Monza si prende i tre punti e supera proprio il Como in classifica. Una vittoria che porta la firma di Mota.