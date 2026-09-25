I biancorossi affrontano la sosta nazionali con fiducia dopo la vittoria contro il Sassuolo: organizzate due partite per migliorare l'intesa e la resa in campo
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Il Monza affronta la sosta tirando un sospiro di sollievo. I brianzoli hanno conquistato i primi 3 punti stagionali contro una delle squadre più interessanti del campionato: il Sassuolo. La squadra di Ivan Juric ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in queste prime 5 giornate. Infatti, il Monza avrebbe dovuto essere al settimo posto in classifica, secondo gli xPTS di Understat. I biancorossi hanno fatto solamente 4 punti a fronte degli 8,68 costruiti. Il tecnico croato ha portato un'ottima fase in non possesso, organizzando i propri ragazzi su una arcigna marcatura a uomo.
Inoltre, il calciomercato operato da Pedro Obiang come DS ha portato molti giocatori interessanti a Monza, tra cui: Eddy Kouadio, Ricardo Mangas, Jan Ziolkowski (fermato da un infortunio), Ebenezer Akinsanmiro, i trequartisti Ezequiel Zeballos e Jay Robinson e infine il bomber Gustavo Varela (6 reti stagionali). Ivan Juric vuole approfittare di questa lunga sosta per mettere a punto qualche tattica in più e la dirigenza lo ha accontentato organizzando due amichevoli.
Le prossime amichevoli del MonzaIl Monza vuole giocarsi al meglio le sue chance nella corsa salvezza e perciò non può permettersi di perdere il ritmo partita. Juric non potrà contare su 8 dei suoi ragazzi in questa sosta: Koaudio è stato chiamato dall'Italia, Demba Thiam sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Edouard Mendy nel Senegal, Törnqvist andrà con la Svezia per la prima volta e Goglichidze parteciperà alle gare di Nations League con la sua Georgia. Varela sarà impegnato con l'U21 portoghese, Bakoune con l'U23 del Marocco e infine i due talentini Mout e Robinson andranno rispettivamente con le U20 di Italia e Inghilterra.
Dopo una settimana, la squadra di Juric sarà poi attesa da una prestigiosa sfida internazionale in Francia con lo Stade Brestois 29. La gara si giocherà sabato 3 ottobre allo Stade Francis-Le Blé di Brest alle 18.00".
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