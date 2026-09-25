Il Monza affronta la sosta tirando un sospiro di sollievo. I brianzoli hanno conquistato i primi 3 punti stagionali contro una delle squadre più interessanti del campionato: il Sassuolo. La squadra di Ivan Juric ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in queste prime 5 giornate. Infatti, il Monza avrebbe dovuto essere al settimo posto in classifica, secondo gli xPTS di Understat. I biancorossi hanno fatto solamente 4 punti a fronte degli 8,68 costruiti. Il tecnico croato ha portato un'ottima fase in non possesso, organizzando i propri ragazzi su una arcigna marcatura a uomo.

MONZA, ITALIA - 18 SETTEMBRE: Lorenzo Lucchesi e Noel Tornqvist dell'AC Monza festeggiano dopo la vittoria della squadra nella partita di Serie A tra AC Monza e US Sassuolo all'U-Power Stadium, il 18 settembre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inoltre, il calciomercato operato da Pedro Obiang come DS ha portato molti giocatori interessanti a Monza, tra cui: Eddy Kouadio, Ricardo Mangas, Jan Ziolkowski (fermato da un infortunio), Ebenezer Akinsanmiro, i trequartisti Ezequiel Zeballos e Jay Robinson e infine il bomber Gustavo Varela (6 reti stagionali). Ivan Juric vuole approfittare di questa lunga sosta per mettere a punto qualche tattica in più e la dirigenza lo ha accontentato organizzando due amichevoli.

Le prossime amichevoli del Monza

Il Monza vuole giocarsi al meglio le sue chance nella corsa salvezza e perciò non può permettersi di perdere il ritmo partita. Juric non potrà contare su 8 dei suoi ragazzi in questa sosta: Koaudio è stato chiamato dall', Demba Thiam sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Edouard Mendy nel Senegal, Törnqvist andrà con la Svezia per la prima volta eparteciperà alle gare di Nations League con la sua Georgia. Varela sarà impegnato con l'U21 portoghese, Bakoune con l'U23 del Marocco e infine i due talentinie Robinson andranno rispettivamente con le U20 di Italia e Inghilterra.Questo il comunicato ufficiale del Monza sulle amichevoli contro: "Doppia amichevole per il Monza nella sosta del campionato di Serie A. Sabato 26 settembre alle 12.00 i biancorossi affronteranno la Cremonese al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Il test contro la formazione grigiorossa si disputerà ain quanto il Campo 3 del Centro Sportivo, dotato di tribuna per il pubblico, è attualmente sottoposto ai lavori di manutenzione periodica e non è pertanto agibile.

Dopo una settimana, la squadra di Juric sarà poi attesa da una prestigiosa sfida internazionale in Francia con lo Stade Brestois 29. La gara si giocherà sabato 3 ottobre allo Stade Francis-Le Blé di Brest alle 18.00".