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La conferenza stampa
La panchina scotta. E l'inverno non aiuta in questo senso. Juric ha ancora una possibilità per mangiare il panettone: vincere contro la Fiorentina. Il segnale dalla società è chiaro: un'altra sconfitta, potrebbe significare esonero. La vittoria manca dal match contro il Cagliari, un digiuno troppo lungo per una squadra che punta alla salvezza. Juric questo lo sa e cerca di preparare il suo Monza al meglio in vista della Fiorentina. A due giorni dalla sfida, ecco le sue parole in conferenza stampa.
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