Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Il Monza cade al Brianteo contro il Napoli. Dopo le sconfitte contro Lazio e Torino, intervallate dal sontuoso successo per 4-0 contro il Cagliari, i biancorossi perdono ancora in campionato, arrendendosi per 1-4 agli azzurri.

Nel primo tempo, il Napoli passa in vantaggio grazie al gol di Rasmus Hojlund, servito da una splendida imbucata di Giovanni Di Lorenzo. Con il passare dei minuti, tuttavia, il Monza cresce, crea diverse occasioni da gol e, al 43', trova la rete del pareggio con un colpo di testa di Gustavo Varela, all'ottavo centro in campionato, sugli sviluppi di un chirurgico cross di Jay Robinson. Da segnalare, al 17', il brutto infortunio di Stanislav Lobotka, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella.

In avvio di ripresa, un errore in uscita della difesa biancorossa spiana la strada a Matteo Politano, il quale approfitta dell'incertezza per riportare in vantaggio la formazione campana con un preciso mancino a giro all'angolino. Al 62', Rafa Marín firma il raddoppio azzurro con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sei minuti più tardi, al 67', ci pensa Kevin De Bruyne a chiudere definitivamente i giochi, mettendo al sicuro la vittoria del Napoli.

Monza-Napoli: le parole di Ivan Juric

, Ivan Juric ha dichiarato: "Primo tempo ottimo contro il Napoli, penso che meritavamo qualcosina in più. Poi, nel secondo tempo siamo partiti come volevamo, giusti, tuttavia, penso che l'abbiamo proprio regalata".

Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita

Continuando, il tecnico dei biancorossi ha spiegato: "I gol che abbiamo subito sono stati veramente dei nostri regoli e contro queste squadre patisci questo fatto di avere tanti ragazzi che fanno tante cose bellissime, ma poi ci dimentichiamo delle cose pratiche. Rimane un primo tempo davvero ottimo. Vanja Milinkovic Savic ha salvato 3-4 occasioni da gol...Abbiamo fatto tante cose bellissime, finché non l'abbiamo regalata".

Le dichiarazioni dell'allenatore del Monza

Questa è una sconfitta che fa male, ma dall'altra parte ho visto tante cose su cui possiamo lavorare e migliorare

Nel corso dell'intervista, l'allenatore croato ha poi commentato: "".

MONZA, ITALIA - 18 SETTEMBRE: L'allenatore del Sassuolo Monza, Ivan Juric, osserva la partita di Serie A tra AC Monza e US Sassuolo all'U-Power Stadium il 18 settembre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Infine, Juric ha chiuso il suo intervento dicendo: "Varela? È un giocatore bravo sicuramente, a me ciò che piace di più di lui è che ci sono tanti margini di miglioramento e lui giorno per giorno sta crescendo. Il margine di miglioramento è ancora tanto, per cui, spero continui così, rimanendo umile, e poi credo arriverà sicuramente lontano".