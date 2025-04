Monza, Nesta: “Andiamo a Torino per fare punti. Futuro? A fine anno parlerò

Il tecnico dei biancorossi ha aggiunto: "Dobbiamo evitare il record negativo di punti. L'ho detto ai ragazzi, ora sta a noi portare a casa il risultato".

Federico Grimaldi 25 aprile 2025 (modifica il 25 aprile 2025 | 16:00)

Al Monzarimane veramente poco prima di dare l'addio definitivo alla Serie A. Ai brianzoli servirebbe un impresa per rimanere nella massima serie. Ormai, anche Nestasi è rassegnato e nelle sue parole in Conferenza Stampa, prima della partita contro la Juventus, si evince tutto il suo sconforto dopo la brutta annata.

#Nesta non vuole un #Monza arrendevole e promette: «La #Juve è una grande squadra, ma andremo a Torino per fare questo». La promessa del tecnico in conferenza stampa ⚪️🎙️🔴 https://t.co/2E1Yes02j2

Monza, Nesta: " Stagione brutta, ma non rimpiango nulla" — Il Monza di Nesta è pronto a volare a Torino per la 34esima giornata di Serie A. Nella consueta Conferenza Stampa pre-partita, il tecnico italiano ha analizzato il momento della squadra e la partita contro la Juventus: " Troviamo una squadra che si gioca tanto, loro vengono da una brutta sconfitta a Parma. Loro dovranno fare risultato. La gente si aspetta una reazione importante. Noi dobbiamo fare la partita come quella col Napoli, ma dovremo stare attenti. La squadra ha dimostrato che c'è e andremo a Torino per fare una grande prestazione".

Situazione infortuni e un saluto al Papa: "Si sono infortunati sia Gagliardini che Ganvoula. Non torna nessuno; Zeroli, Keita D'ambrosio e Izzo rimarranno ai box. Siamo in emergenza, è tutto l'anno che è così. Il Papa mancherà a tutti noi, era una figura importante. Poi io sono di Roma e lo avverto molto di più. Dispiace tanto".

Esonero all'andata:"Questa stagione ci lascia tanto. Mi sono misurato con i migliori di Italia. La stagione è stata brutta, non rimpiango nulla. Ho allenato nella massima serie e, non ho rimpianti. Capita a tutti gli allenatori di essere esonerati. La proprietà non l'ho mai incontrata, ma avremo modo di parlare a fine campionato. Dobbiamo portare a casa la pelle e il risultato".

Tudor: "Era tosto e grosso da calciatore. Uno che parlava poco non ci ho mai scambiato parole. Il suo gioco è simile a quello dell'Atalanta. Cerca di darti pressione quando hai palla come Gasperini. Ha portato buoni risultati e sta facendo buon lavoro".

Rassegnazione per la serie b:"Ci proviamo sempre, ho messo un obbiettivo alla squadra bisogna arrivare almeno fino a 20. Salvarci è un'impresa mai vista, i rimpianti ci sono per le partite prima. Abbiamo 7 giocatori fuori e abbiamo venduto giocatori a gennaio. Ora è più dura, il rimpianto è che la squadra non si è accesa nel momento giusto. Noi combattiamo ancora. Contro il Napoli abbiamo concesso poco, ma non era quella la partita da vincere. A Venezia dovevamo dimostrare di valere la Serie A, ma non ci siamo riusciti".

Partita con la Juve:"Dobbiamo fare punti, abbiamo record negativo. La juve avversario forte in uno stadio che se non parte la partita come non vogliono i tifosi. Dovremo essere intelligenti".

Futuro: "L'anno prossimo sarà un anno importante. Non so se resto, ci sarà un cambio grosso, perciò soltanto il tempo lo dirà e soprattutto altre persone e non io".