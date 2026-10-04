Moreno Torricelli, a margine dell'evento Festival dello Sport tenutosi a Trento, ha parlato della "sua" Juventus. Difensore bianconero dal 1992 al 1998, è a Torino che Torricelli si è consacrato, vincendo praticamente tutto. Oltre a una Coppa UEFA, il classe 1958 si aggiudicò uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, ma soprattutto la Champions League del 1996, oltre a Coppa Intercontinentale e Supercoppa UEFA.

Juventus, parola a Torricelli: "Elkann sta investendo tanto, ora spazio al lavoro"

Il prossimo 22 maggio saranno trascorsivinta dalla Juventus, la seconda di tutta la propria storia. Protagonista di quella impresa fu anche Moreno Torricelli che, oggi, è tornato a parlare della situazione attuale dei bianconeri: "Soltanto in questo modo ci possono essere i presupposti per guardare al futuro con sicurezza e realizzare obiettivi importanti.".

TORINO, ITALIA - 27 SETTEMBRE: Moreno Torricelli, ex giocatore della Juventus, prima della partita di Serie A tra Juventus FC e Atalanta BC all'Allianz Stadium il 27 settembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Oggi la Juventus sembra piuttosto distanziata dalla lotta al vertice. L'Inter, la Roma e il Como, più di Milan e Napoli probabilmente, appaiono superiori ai bianconeri. Inoltre sono 6 anni che a Torino non si vince uno Scudetto e questa stagione ci si deve "accontentare" dell'Europa League. Eppure, Torricelli ricorda che anche prima che la sua Juventus tornasse a vincere c'erano state delle difficoltà: "Non si vinceva da 9 anni. Ci sono momenti storici in cui non riesci a costruire. Elkann, però, sta investendo tanti soldi, bisogna garantire continuità alle figure cardini del progetto. Ci sono giovani calciatori di livello, ma occorre che lavorino continuativamente".

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Dopo la sconfitta a Reggio Emilia col Sassuolo, la Juventus sembrava essere nuovamente sprofondata, prima di rialzarsi con due vittorie nette e meritate tra Europa League e campionato. Proprio dopo il ko al Mapei, si era tornati a parlare del- oggi senza squadra - a Torino. Sul suo ex compagno di squadra, Torricelli ha assicurato: "So che si è preso un po' di pausa, ma presto lo rivedremo in panchina.".