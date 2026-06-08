Arrivato al Napoli la scorsa estate, la prima stagione di Kevin De Bruyne in azzurro non è stata molto memorabile a causa dei tanti infortuni, che lo hanno tenuto lontano dal campo per oltre quattro mesi, e del rapporto poco idilliaco con l'allenatore Antonio Conte. Adesso il centrocampista è in ritiro con il Belgio per la preparazione al Mondiale ormai alle porte. Del suo infortunio, l'ex City ha voluto parlarne in un recente video postato sui social.

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Napoli, De Bruyne si apre sul suo infortunio: il racconto in un video sui social

🎙️🇧🇪 Kevin De Bruyne "The injury? It’s difficult to explain in front of the camera. Yes, at first I was scared because two years ago I also suffered a hamstring injury, and then I decided to do my rehabilitation here [Belgium] because of the trust I have in Lieven and his staff.… pic.twitter.com/bIHOmUT8rw — Napoli Zone (@TheNapoliZone) June 8, 2026

Poteva andare molto meglio la prima stagione di Kevincon la maglia del Napoli ma a causa dei molti infortuni il centrocampista belga è stato costretto a saltare buona parte dell'annata. Un periodo molto difficile per l'ex centrocampista deltanto da temere di non poter prendere parte al Mondiale. Invece, alla fine il classe '91 ha recuperato e adesso si sta preparando per la spedizione in Nord America con il suo

Proprio di quel periodo difficile a causa del suo infortunio, De Bruyne ha voluto parlarne in un video pubblicato sui canali social di Move to Cure, centro di fisioterapia in Belgio: "All'inizio ero spaventato perché due anni fa ho subito anche un infortunio al bicipite femorale - inizia il centrocampista - poi ho deciso di fare la riabilitazione qui per la fiducia che ho in Lieven Maesschalck e nel suo staff. In seguito abbiamo deciso di completare l'ultima parte della riabilitazione anche sul campo. Penso che restare in Belgio sia stata la scelta migliore".

BRUXELLES, BELGIO - 7 SETTEMBRE: Kevin De Bruyne del Belgio festeggia il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Kazakistan al Lotto Park il 7 settembre 2025 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

Eppure la stagione in azzurro era cominciata bene poi, anche a causa dell'amore mai sbocciato con Antonio Conte, la situazione ha preso una brutta piega: "Non ho mai avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene - continua De Bruyne - È un peccato, ho iniziato la stagione molto bene, mi sono messo in forma, ma non sono preoccupato. Mi sento pronto. Sono sicuro che dopo un paio di partite starò bene". Conclude l'ex City.

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