Nei primi giorni di ritiro prende forma il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, ma perdendo ancora pezzi importanti. Tra lavoro atletico, esercitazioni e le prime indicazioni sullo stato fisico della rosa, lo staff monitora con attenzione le condizioni dei calciatori, verso il debutto nella nuova stagione di Serie A.

Doppia seduta a Dimaro: il report ufficiale del Napoli

Ilha proseguito la preparazione nel ritiro di Dimaro-Folgarida con una nuova giornata di lavoro caratterizzata da una doppia seduta di allenamento, macontinua però a richiedere particolare attenzione. Stando al report ufficiale del Napoli,non hanno preso parte al lavoro con il resto del gruppo, seguendo programmiper gestire i rispettivi problemi muscolari e prevenire ricadute: la loro situazione viene perciò monitorata quotidianamente.

Restano inoltre sotto osservazione altri elementi già alle prese con percorsi personalizzati: secondo quanto riportato dai media vicini ai partenopei, Billy Gilmour prosegue il lavoro riabilitativo dopo il trauma distorsivo con lesione di alto grado del legamento collaterale mediale rimediato in nazionale. David Neres continua invece il programma di rieducazione in seguito alla terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro, mentre Sam Beukema sta svolgendo un percorso di recupero dopo il riacutizzarsi della patologia cronica bilaterale ai tendini d'Achille.

Caricamento post Instagram...

Napoli, piove sul bagnato: si ferma anche Lucca

Tra i giocatori costretti a rallentare c'è anche. L'attaccante ha infatti interrotto anzitempo la seduta di allenamento a causa di unall'adduttore destro, sempre stando al report ufficiale del. Lo staff sanitario ha preferito evitare ulteriori rischi, optando per uno stop precauzionale in attesa di valutare l'evoluzione del fastidio nelle prossime ore. Al momento non sembrano emergere particolari allarmi, ma le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente in vista delle prime amichevoli estive. Di certo, per, la sua nuova avventura partenopea parte con l'amarezza del rischio di rinuncia alla maggior parte dei perni importanti nella rosa, comee lo stesso Lucca.

Lorenzo Lucca lascia il campo con una borsa del ghiaccio sulla caviglia sinistra (Credits DerbyDerbyDerby)

Gli impegni estivi

Il ritiro di Dinaro proseguirà fino al 27 luglio con allenamenti quotidiani aperti al pubblico, mentre il primo banco di prova arriverà mercoledì 22 luglio nell'amichevole contro, per poi affrontare ladomenica 26.