Mancano soltanto due giorni a Napoli-Milan, che scalderà la serata di lunedì. Una sfida molto attesa per tutti i tifosi azzurri e rossoneri, con tre punti in palio molto importanti per la classifica, a risultato già acquisito del big match di domani tra Inter e Roma. Non solo una gara che delinea ancora una volta il prosieguo del campionato ma anche la sfida di tantissimi fuoriclasse in campo. Tra i più acclamati figurano Kevin De Bruyne da una parte e Luka Modric dall'altra, campioni del calcio internazionale al primo anno in serie A. Tra momenti in salita, assist, gol e prestazioni da urlo, saranno entrambi sotto i riflettori, per la gioia dei tifosi che li vedranno al Maradona affrontarsi tra skills e colpi da maestro. Scopriamo insieme qual è stato il loro impatto nel Bel Paese e, consultando i numeri, chi sorride maggiormente. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>