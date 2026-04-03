Napoli-Milan, il doppio ex Dalla Bona: “La deciderà la qualità dei campioni”

Il big match tra Napoli e Milan si avvicina sempre di più e la tensione per i tifosi e per le due squadre è alle stelle. In palio tre punti importantissimi per la classifica, con l'obiettivo di cercare di avvicinarsi alla capolista Inter, impegnata domenica sera contro la Roma a San Siro. Non sarà semplice, con lo stadio Diego Armando Maradona che si prepara all'ennesimo sold out e i rossoneri che sognano lo sgambetto ai Campioni d'Italia in carica, particolarmente in forma. Un occhio attento ai dettagli e alla qualità dei campioni, così come racconta il doppio ex Samuele Dalla Bona in un'intervista esclusiva a Milanisti Channel, svelando gli aneddoti del passato sia in maglia azzurra che con quella del club milanista, individuando la chiave tattica per superare gli avversari. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>