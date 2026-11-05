Il momento del Napoli è sempre più delicato e Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire con una presa di posizione forte, nel tentativo di scuotere l'ambiente e dare un segnale chiaro a una squadra che, tra risultati negativi e tensioni interne, sembra aver smarrito le proprie certezze.

Il presidente ha infatti disposto il ritiro punitivo della squadra, che da venerdì alle 19 si ritroverà a Pozzuoli dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, un risultato che ha alimentato le preoccupazioni attorno a un gruppo apparso visibilmente fragile, nervoso e lontano dai propri standard, con l'obiettivo di scuotere l'ambiente e ottenere una reazione immediata.

Il ritiro a Pozzuoli e le tensioni nello spogliatoio

I risultati negativi delle ultime settimane hanno aggravato la crisi azzurra, dalla sconfitta contro ile quella casalinga contro la, fino ai recenti ko contro, con le difficoltà del Napoli che ormai non sembrano riguardare soltanto il campo, ma anche gli equilibri interni allo spogliatoio.

La pesante sconfitta per 4-1 in Champions League ha fatto emergere diverse tensioni interne, dalla discussione in campo tra De Bruyne e Lucca alle dichiarazioni polemiche di Politano nel postpartita, fino alla presa di posizione di Hojlund, che ha apertamente contestato l'analisi di Allegri sulla prestazione della squadra. Episodi differenti, ma che contribuiscono a delineare un quadro preoccupante, soprattutto per una squadra che avrebbe bisogno di compattezza e serenità per superare questo momento.

PORTO, PORTOGALLO - 04 NOVEMBRE: Fallo su Rasmus Hojlund durante la partita MD4 della UEFA Champions League 2026/27 League Phase tra FC Porto e SSC Napoli all'Estadio do Dragao il 04 novembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Di fronte a questo scenario, Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire direttamente, disponendo il ritiro punitivo della squadra a Pozzuoli a partire da venerdì alle 19, dove gli azzurri resteranno per preparare la delicata sfida contro la Lazio di domenica. Il presidente punta così a riportare ordine all'interno dello spogliatoio e ottenere una reazione dopo le ultime prestazioni negative.

Decisione presa: IL NAPOLI VA IN RITIRO DOPO LA SCONFITTA DI OPORTO 😱



La scelta che sembrava essere nell'aria dovrebbe essere confermata, con e riportato dalle redazioni di 'Canale 8' e 'Il Mattino': "HA DECISO DE LAURENTIIS IN PERSONA" 🥶



Dalla sera di venerdì 6 novembre fino… pic.twitter.com/VRQr42fmsz — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) November 5, 2026

Napoli, serve una reazione per cambiare rotta

Per lasciarsi alle spalle questo periodo complicato servirà una presa di responsabilità collettiva, con allenatore, giocatori e società chiamati a riconoscere le difficoltà senza cercare alibi o individuare colpevoli, mentre Allegri dovrà riuscire a restituire certezze a una squadra fragile, intervenendo su quegli aspetti che finora non è riuscito a sistemare, dall'organizzazione difensiva alla gestione delle partite, fino alla capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti più difficili.



PORTOGALLO - 04 NOVEMBRE: Massimiliano Allegri, manager del SSC Napoli, guarda prima della partita MD4 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e SSC Napoli all'Estadio do Dragao il 04 novembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Allo stesso tempo, sarà fondamentale il contributo dei leader dello spogliatoio, chiamati ad assumersi maggiori responsabilità e a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà, trasmettendo fiducia al gruppo. Anche sul piano mentale sarà importante ritrovare concentrazione e affrontare le partite con maggiore personalità, perché in una squadra come il Napoli le aspettative sono inevitabilmente elevate e ogni giocatore è chiamato a dimostrare il proprio valore e dare il massimo in ogni occasione.

La prossima sfida contro la Lazio rappresenterà già un banco di prova importante per il Napoli, chiamato a dare una risposta dopo le ultime prestazioni negative, con il ritiro che potrà offrire l'occasione per ritrovare serenità e preparare al meglio la partita, ma sarà soprattutto il campo a dover confermare la capacità della squadra di reagire e lasciarsi alle spalle questo momento difficile.