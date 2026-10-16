Il Frosinone aggiunge un nuovo tassello alla propria struttura dirigenziale e si affida a Nicola Gaiti, che ha firmato con il club giallazzurro per ricoprire il ruolo di Head of Football Strategy. L'ingresso arricchisce l'organigramma della società ciociara e porta al suo interno una figura con precedenti esperienze in due realtà differenti del calcio italiano, la Juventus Next Gen e il Pisa. La notizia segna l'inizio di una nuova avventura professionale per Gaiti, chiamato a mettere le proprie competenze al servizio della strategia calcistica del Frosinone.

Chi è Nicola Gaiti, il nuovo Head of Football Strategy del Frosinone

Il percorso professionale di Gaiti è legato a due esperienze significative nel panorama calcistico italiano, anche se a livelli inferiori. Il dirigente ha infatti lavorato con la Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera impegnata nel campionato di Serie C, e con il Pisa, maturando conoscenze in contesti diversi per organizzazione, obiettivi e prospettive.

FROSINONE, ITALIA - 20 SETTEMBRE: I giocatori del Frosinone Calcio festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe il 20 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Per la stagione 2023-2024 ha ricoperto l'incarico di International Scout Under-20, prima di assumere, nel luglio 2024, quello di Loan Players Manager, dedicato alla gestione dei calciatori in prestito. Due esperienze differenti ma legate da un filo comune: seguire lo sviluppo dei giocatori e contribuire alla pianificazione del loro percorso professionale. Visti gli obiettivi e il motivo della creazione di questo recente progetto, la Juventus Next Gen costituisce un ambiente nel quale il lavoro sportivo si intreccia con la crescita dei giovani calciatori e con la necessità di costruire un collegamento tra il settore giovanile e il calcio dei professionisti.

Ma forse la tappa più importante della sua carriera è a Pisa, dove dal 2021 al 2023 ha ricoperto il ruolo di International Scout & Club Relations Manager. All'interno della struttura nerazzurra, Gaiti ha contribuito allo sviluppo della rete di osservazione internazionale e ai rapporti con le società straniere, lavorando in un'area diventata sempre più centrale nella strategia di mercato del club toscano. Il suo incarico si inseriva nel progetto di potenziamento dello scouting portato avanti dalla dirigenza, con l'obiettivo di ampliare i mercati monitorati e individuare profili interessanti anche al di fuori dei confini italiani.

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La denominazione del nuovo incarico, Head of Football Strategy, richiama un ambito sempre più importante nel calcio moderno: quello della pianificazione e del coordinamento delle scelte sportive. In un settore nel quale la competitività non dipende soltanto dalle risorse economiche, ma anche dalla capacità di individuare le priorità e organizzare il lavoro nel tempo, la componente strategica può assumere un ruolo centrale. La costruzione di una rosa, la valutazione delle esigenze tecniche e la programmazione delle mosse future in accordo con il tecnico sono aspetti che richiedono una visione complessiva e una collaborazione tra le diverse figure dell'area sportiva.