La squadra che porta la Franciacorta nel nome viene da un paese in cui nessun vigneto può dare uve per il celebre vino. Quella che ha di fronte rappresenta una città dove, su un tratto delle colline occidentali, quelle stesse uve si possono coltivare. Viene quasi voglia di scambiarle di posto, Ospitaletto e Brescia, almeno finché si tiene aperta la carta dei vini. Poi si arriva in via Leopardi, si legge Gino Corioni all’ingresso dello stadio e si scopre che anche il calcio, da queste parti, sa complicare la geografia. Il presidente che portò il paese in Serie C1 è lo stesso che regalò al capoluogo quattro stagioni di Roberto Baggio.

Ospitaletto-Brescia, il paradosso Franciacorta

Il punto in cui il paradosso ha inizio si può raggiungere in automobile. Lungo la "vecchia strada" fra, il confine della zona di produzione delsegue per un tratto la carreggiata. Arrivato all’altezza di, piega verso nord, costeggia il territorio comunale e prosegue lungo quello di, prima di ritrovare la statale in direzione della. C’è dunque un posto per Ospitaletto nel disciplinare del vino. Serve a chi deve disegnare il confine, perché sappia esattamente dove girare. I terreni del paese restano dall’altra parte.

Avvicinandosi alla città succede il contrario. La linea sale verso la Badia, incontra la collina di Sant’Anna e raggiunge la strada per Cellatica. Una porzione del comune di Brescia rientra così fra i terreni ammessi alla denominazione. È un dettaglio che la familiarità con le etichette rischia di nascondere. Viene naturale associare quelle bottiglie a Erbusco, Corte Franca o Adro, molto meno a una città che il calcio identifica con la maglia bianca e azzurra e la gradinata di Mompiano. Eppure, dei due comuni che danno il nome al derby, proprio il capoluogo figura fra i diciannove della zona di produzione.

Stadio Gino Corioni, Ospitaletto, (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Quanto è grande la Franciacorta di chi ci vive

A Ospitaletto basta alzare gli occhi dalla carta per capire perché il paese si riconosca in quel nome. Qui l’alta pianura bresciana incontra, verso nord, le prime colline dell’anfiteatro morenico del. In pochi chilometri convivono vigneti, capannoni, campi sportivi e strade percorse ogni giorno per andare al lavoro. Anche le amministrazioni, quando devono occuparsi di questo paesaggio, allargano lo sguardo. Ilcoinvolge ventidue comuni e comprende Ospitaletto. Per decidere dove far passare una strada o come tutelare una collina occorre sedersi al tavolo anche con il vicino che dalla vendemmia ricava un vino diverso.

Per chi coltiva la vite, invece, quel tratto di matita ha conseguenze precise. La fatica può essere identica sui due lati della strada, dal taglio a mano dei grappoli alla cura con cui si cerca di portarli integri alla pressatura. Solo le uve provenienti dai terreni ammessi possono però cominciare il percorso che porterà in etichetta la parola Franciacorta. In cantina la seconda fermentazione avviene in bottiglia e l’attesa sui lieviti si misura in anni per i millesimati e le riserve. Si capisce perché i produttori tengano a ogni curva di quel confine. Altrettanto comprensibile è la scelta di una società di calcio che, pensando ai ragazzi da portare in campo, vede nella stessa strada un collegamento con i paesi vicini.

Ospitaletto Franciacorta (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Il paese del «calcio champagne»

C’è una piccola ironia nella storia degli arancioblù. Molto prima che la società aggiungesseal proprio nome, il vino era già entrato nei discorsi di chi andava a vederla giocare. Solo che era francese. Ilaveva trovato casa proprio qui, nella squadra di, tra ragazzi comee avversari che avevano già fatto pagare caro al paese il sogno della promozione. Nelera stato ila spuntarla ai rigori nello spareggio per la C1. Due anni dopo, con Maifredi in panchina, l’Ospitaletto vinse il campionato. Per seguire quell’allenatore fino allasarebbe bastato aspettare ancora qualche stagione.

Il passaggio più bello avvenne nell’estate del 1987. Mentre Maifredi partiva per Bologna, a Ospitaletto arrivava Gigi Cagni. Una bandiera del Brescia scelse il campo di via Leopardi per giocare, a trentasette anni, l’ultima stagione della carriera. I gemelli Antonio ed Emanuele Filippini avrebbero fatto il viaggio in senso inverso, dai primi anni nel professionismo con gli arancioblù alle partite di Serie A delle Rondinelle. E quando nel 2019 si trattò di intitolare lo stadio a Corioni, l’occasione fu un’amichevole fra Brescia e Lugano. Le rondinelle giocavano in trasferta, ma il legame col presidentissimo rendeva quello stadio anche un po’ casa loro.

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Quarant’anni per ritrovarsi di fronte

Per tornare a disputare il derby c’è voluto assai più tempo di quanto suggerisca la distanza fra i due stadi. Ilun pareggio per 1-1 inaveva mandato avanti l’Ospitaletto. Le Rondinelle avrebbero chiuso la stagione con la promozione in B. Quando il calendario ha rimesso di fronte il paese e la città, nel, l’avversaria si chiamavae i padroni di casa erano appena tornati tra i professionisti dopo ventisette anni. Da una stagione avevano assunto il nome di. Ci erano arrivati ripartendo dalla Seconda Categoria, quando anche soltanto immaginare una domenica del genere richiedeva una certa fiducia.

Al Corioni entrarono in 924. Pioveva, il terreno si era appesantito e a uscire con il rimpianto più grosso furono i padroni di casa, che videro sfumare anche un gol per un fischio arbitrale. Finì 0-0, come al ritorno, il 21 marzo 2026, davanti ai circa 6.500 del Rigamonti. A leggere i risultati sembra che in centottanta minuti sia cambiato poco. Eppure, per chi aveva seguito l’Ospitaletto sui campi della Seconda Categoria, c’era già qualcosa da raccontare nel semplice gesto di entrare a Mompiano e cercare la propria squadra sul tabellone. Accanto al nome del paese, anche lì, c’era scritto Franciacorta.