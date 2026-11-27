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Il Frosinone in trasferta al Tardini

Dopo le due sconfitte consecutive, il Frosinone è chiamato a reagire nella sfida contro il Parma. Alla vigilia della partita, Anthony Oyono ha analizzato il momento attraversato dalla squadra, sottolineando l'importanza di tornare immediatamente al successo. Nonostante gli ultimi risultati, il difensore non vede un gruppo in difficoltà dal punto di vista mentale: la squadra ha lavorato sugli errori commessi, soprattutto nella gestione delle ripartenze avversarie, e vuole trasformare le indicazioni raccolte durante la settimana in una prestazione convincente. Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche degli equilibri sulla fascia con Fares, dei movimenti richiesti a Bobcek e dell'importanza di sfruttare il fattore campo nella corsa alla salvezza. Oyono è tornato infine sulla sua esperienza a San Siro, uno stadio che conserva un significato particolare nella sua carriera.

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