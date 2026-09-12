Fu il capitano del Delfino, ma anche l'allenatore del Perugia.
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Paura per Andrea Camplone, ex giocatore ed allenatore del Pescara. Il giornale abruzzese Il Centro, infatti, ha riferito che l'ex difensore si ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a padel a Montesilvano, città dove risiede.
Malore mentre gioca a padel: Andrea Camplone ha subito un arresto cardiacoSono ore di ansia, tensione e paura per Andrea Camplone, 60 anni, ex giocatore ed allenatore di Pescara, Perugia e Lanciano, tra le altre. L'ex difensore, infatti, si è accasciato in terra mentre giocava a padel ed ha perso i sensi: colpito da un arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, in un circolo sportivo di Montesilvano, città dove il classe 1966 vive. Camplone, come riporta Il Centro, è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 e poi trasferito in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Pescara. In seguito, i medici lo hanno stabilizzato ed ora si trova, ricoverato, nel reparto di Rianimazione. La prognosi rimane riservata.
Si ritira nel 1999 e poi intraprende la carriera di allenatore cominciando dall'Eccellenza. Ha allenato la sua ex squadra, ma anche il Lanciano, per poi andare fuori regione e guidare la Cavese, il Benevento, il Perugia, il Bari, Cesena, Catania e infine Arezzo. Con il Perugia ha vinto il campionato sia come giocatore, nel 1994 in C1, che come allenatore nel 2014, quando il campionato si chiamava Lega Pro e la squadra umbra fece il suo ritorno in Serie B.
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