Paura per Andrea Camplone, ex giocatore ed allenatore del Pescara. Il giornale abruzzese Il Centro, infatti, ha riferito che l'ex difensore si ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a padel a Montesilvano, città dove risiede.

Malore mentre gioca a padel: Andrea Camplone ha subito un arresto cardiaco

Arresto cardiaco in campo per l'ex del Pescara Andrea Camplone: stava giocando a padel a Montesilvano https://t.co/c0GbRfwHVC https://t.co/cLIMc8aczK — ilpescara.it (@il_pescara) September 12, 2026

Sono ore di ansia, tensione e paura per Andrea, 60 anni, ex giocatore ed allenatore di Pescara , tra le altre. L'ex difensore, infatti, si è accasciato in terra mentre giocava a padel ed ha perso i sensi: colpito da un arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto, intorno alle 18:30, in un circolo sportivo di Montesilvano, città dove il classe 1966 vive. Camplone, come riporta Il Centro, è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 e poi trasferito in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Pescara. In seguito, i medici lo hanno stabilizzato ed ora si trova, ricoverato, nel reparto di Rianimazione. LaCamplone, nato a Pescara, ha lungamente vestito la maglia della squadra cittadina. Con il Delfino ha giocato dal 1984 al 1992 contribuendo a: la prima nel 1987 e la seconda nel 1992. In tutte e due le occasioni il tecnico della squadra era Giovanni. Nella seconda promozione era anche ildella squadra e, negli stessi anni, ha condiviso lo spogliatoio con, Maxe Frederic. Dopo il 1992 lascia il Delfino e gioca con Perugia,e Gubbio.

Si ritira nel 1999 e poi intraprende la carriera di allenatore cominciando dall'Eccellenza. Ha allenato la sua ex squadra, ma anche il Lanciano, per poi andare fuori regione e guidare la Cavese, il Benevento, il Perugia, il Bari, Cesena, Catania e infine Arezzo. Con il Perugia ha vinto il campionato sia come giocatore, nel 1994 in C1, che come allenatore nel 2014, quando il campionato si chiamava Lega Pro e la squadra umbra fece il suo ritorno in Serie B.