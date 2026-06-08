C'era da aspettarselo. Il Pisa ha deciso di non confermare Hiljemark. La decisione è arrivata pochi minuti fa ed è stata ufficializzata dal club toscano con un comunicato. Si chiude così il rapporto tra i nerazzurri e il tecnico svedese. Ora inizia una nuova ricerca. L'obiettivo del Pisa è chiaro: trovare un allenatore capace di riportare la squadra in Serie A. Un po' come aveva fatto Inzaghi. Anche se l'ex tecnico del Milan, oggi alla guida del Palermo, è ormai diventato un avversario. Per Hiljemark si conclude nel peggiore dei modi la sua prima esperienza italiana. In sei mesi non è riuscito a dare quella scossa necessaria per allontanare il Pisa dalla zona retrocessione. Anzi. I risultati sono peggiorati. Una sola vittoria e tante sconfitte hanno accompagnato il finale di stagione dei nerazzurri. Numeri che hanno portato la società a prendere una decisione inevitabile. Ora per Hiljemark si aprono nuovi scenari. E il suo futuro, almeno per il momento, sembra essere lontano dall'Italia.

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Pisa- Hiljemark , una scelta inevitabile

Come emerso già nelle scorse settimane, la dirigenza nerazzurra aveva ormai deciso di interrompere il rapporto con. Una scelta maturata da tempo, nonostante le dichiarazioni dell'allenatore svedese, che aveva sempre mostrato fiducia nel proprio futuro a Pisa forte di un contratto in scadenza nel giugno 2027. Emblematiche, in questo senso, le parole pronunciatesubito contro la: "Sto pensando al ritiro estivo". I risultati, però, hanno raccontato una storia diversa. Arrivato sulla panchina nerazzurra alla ventitreesima giornata per sostituire Gilardino,

PARMA, ITALIA - 25 APRILE: Oscar Hiljemark allenatore del Pisa SC durante la serie A match tra Parma Calcio 1913 e Pisa SC allo Stadio Ennio Tardini il 25 aprile 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

In quindici partite ha raccolto appena quattro punti: il pareggio contro il Verona e la vittoria contro il Cagliari sono stati gli unici segnali positivi di un finale di stagione estremamente complicato. Il campionato si è infatti chiuso con nove sconfitte consecutive, una serie negativa che entrerà nella storia del club. Numeri che hanno inevitabilmente portato la società a una riflessione profonda e, infine, alla decisione di voltare pagina. Ora il Pisa è chiamato a ripartire da una nuova guida tecnica, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione conclusa nel peggiore dei modi

Il comunicato del club

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra.

La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera”.

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