Niccolò Pisilli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana, affrontando diversi temi tra presente e futuro. Il centrocampista ha raccontato le emozioni vissute in azzurro e il percorso che lo ha portato a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel calcio italiano. "Essere qui è sempre qualcosa di speciale", ha spiegato Pisilli, sottolineando l'importanza di poter lavorare quotidianamente con compagni e staff della Nazionale.

Il centrocampista ha parlato anche della propria crescita negli ultimi anni e di come ogni esperienza gli abbia permesso di maturare sia come giocatore sia come persona. "Cerco sempre di imparare da tutti", ha raccontato, evidenziando la volontà di continuare a migliorare giorno dopo giorno. Nel corso dell'incontro con i giornalisti non sono mancati riferimenti agli allenatori che hanno contribuito alla sua formazione e alle figure che hanno lasciato un segno nel suo percorso calcistico.

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LUSSEMBURGO, LUSSEMBURGO - 3 GIUGNO: Niccolò Pisilli dell'Italia reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Lussemburgo e Italia, disputata il 3 giugno 2026 a Lussemburgo, in Lussemburgo.

(Foto di Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images)

Il rapporto con Baldini e il paragone con Gasperini

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Il presente in azzurro e gli obiettivi per il futuro

Tra gli argomenti più interessanti affrontati da Pisilli c'è stato il rapporto con. Il centrocampista ha speso parole importanti per il tecnico, soffermandosi soprattutto sulle sue qualità umane. L'ultima stagione ha rappresentato un importante passo avanti nel percorso di crescita di Pisilli. Il centrocampista ha raccontato le difficoltà incontrate nei primi mesi e il lavoro svolto per conquistarsi maggiore spazio all'interno della squadra. Nel suo intervento ha anche evidenziato alcune caratteristiche che accomunano Gasperini e Baldini: "Accomuno Gasperini a Baldini nel voler andare a prendere alti gli avversari, nel pressing e nella ricerca di essere sempre propositivi". Un paragone che nasce soprattutto dall'intensità e dall'aggressività richieste ai giocatori nelle due fasi di gioco.Nel finale della conferenza, Pisilli ha parlato anche delle proprie ambizioni e degli obiettivi che intende raggiungere nei prossimi anni. Il centrocampista ha ribadito di voler continuare a lavorare con umiltà e determinazione, senza porsi limiti ma mantenendo sempre

"Devo continuare a crescere", ha spiegato. "So di poter migliorare sotto tanti aspetti". Pisilli ha inoltre evidenziato l'importanza di confrontarsi con giocatori esperti e di sfruttare ogni occasione per accumulare esperienza ad alto livello. "Quando sei in Nazionale puoi imparare qualcosa ogni giorno", ha raccontato. Le sue parole confermano la mentalità di un giocatore che guarda avanti con ambizione ma anche con grande equilibrio, consapevole che il lavoro quotidiano rappresenti la strada migliore per continuare a ritagliarsi uno spazio importante sia nel club sia con la maglia azzurra.

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