Cesare Prandelli, in una intervista al quotidiano Repubblica, ha parlato del momento che stanno vivendo Milan e Juventus e del lavoro fatto dai rispettivi allenatori, Allegri e Spalletti, elogiandoli entrambi.

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"Allegri? Se il Milan va in Champions League ha fatto un miracolo"

#Prandelli a Repubblica: “Della Nazionale non frega niente a nessuno! #Conte garanzia assoluta di successo: Antonio arriva sempre primo o secondo. Se #Allegri va in Champions con questo #Milan senza punte, ha fatto un miracolo. #Spalletti dev’essere allenatore-manager alla #Juve” pic.twitter.com/tbaZ6ogEJ0 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2026

"La Juventus riparta da Spalletti"

I rossoneri sono molto vicini a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League . Si giocano tutto all'ultima giornata contro il Cagliari e assieme ae Como. Ilha passato una stagione buona, ma allo stesso tempo complessa, e l'operato di Allegri , soprattutto a causa del calo di rendimento della seconda parte di stagione, è stato spesso criticato. Eppure, Prandelli non ha dubbi:Si parla tanto di un possibile addio di Spalletti , in caso di mancata qualificazione alla Champions. Ma secondo l'ex tecnico della, la Vecchia Signora dovrebbe invece fare affidamento sul tecnico toscano:

Ha anche speso due parole riguardo alla gestione di Dusan Vlahovic, che lui conosce bene dai tempi della Viola. Per Prandelli, la dirigenza bianconera ha commesso un errore a non rinnovarlo prima e a portaro così a ridosso della scadenza del contratto: "Da ragazzo aveva voglia di spaccare il mondo e aveva una personalità forte, voleva sempre fare gol. La Juve ha sbagliato a portarlo a scadenza. È un giocatore forte, quando sta bene garantisce 15-20 reti a campionato."

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