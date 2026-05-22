L'elogio per Max e Spalletti, il suggerimento alla Jucventus su Vlahovic
Cesare Prandelli, in una intervista al quotidiano Repubblica, ha parlato del momento che stanno vivendo Milan e Juventus e del lavoro fatto dai rispettivi allenatori, Allegri e Spalletti, elogiandoli entrambi.
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"Allegri? Se il Milan va in Champions League ha fatto un miracolo"I rossoneri sono molto vicini a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Si giocano tutto all'ultima giornata contro il Cagliari e assieme a Roma, Juventus e Como. Il Milan ha passato una stagione buona, ma allo stesso tempo complessa, e l'operato di Allegri, soprattutto a causa del calo di rendimento della seconda parte di stagione, è stato spesso criticato. Eppure, Prandelli non ha dubbi: "Se va in Champions ha fatto un miracolo, parliamoci chiaro. Ha scelto Max i giocatori? Se non ha punte adeguate cose deve fare?".
#Prandelli a Repubblica: “Della Nazionale non frega niente a nessuno! #Conte garanzia assoluta di successo: Antonio arriva sempre primo o secondo. Se #Allegri va in Champions con questo #Milan senza punte, ha fatto un miracolo. #Spalletti dev’essere allenatore-manager alla #Juve” pic.twitter.com/tbaZ6ogEJ0— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2026
"La Juventus riparta da Spalletti"Si parla tanto di un possibile addio di Spalletti, in caso di mancata qualificazione alla Champions. Ma secondo l'ex tecnico della Fiorentina, la Vecchia Signora dovrebbe invece fare affidamento sul tecnico toscano: "Parliamo di un allenatore con esperienza. Bisognerebbe dargli le chiavi del progetto. Lo vedo come allenatore-manager, sullo stile di Gasperini alla Roma. Le società stanno capendo che il responsabile tecnico deve essere responsabile anche delle scelte di mercato, deve sentirsi tranquillo. Avesse peso nelle scelte non andrebbe per tentativi: se un giocatore non lo convince, non lo prende."
Ha anche speso due parole riguardo alla gestione di Dusan Vlahovic, che lui conosce bene dai tempi della Viola. Per Prandelli, la dirigenza bianconera ha commesso un errore a non rinnovarlo prima e a portaro così a ridosso della scadenza del contratto: "Da ragazzo aveva voglia di spaccare il mondo e aveva una personalità forte, voleva sempre fare gol. La Juve ha sbagliato a portarlo a scadenza. È un giocatore forte, quando sta bene garantisce 15-20 reti a campionato."
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