Il Real Madrid con assenti a centrocampo, buone notizie invece per l'Inter sul fronte Dimarco
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Si avvicina sempre di più Real Madrid-Inter, una delle sfide più attese della prima giornata della fase campionato di Champions League. Martedì sera, al Santiago Bernabéu, i nerazzurri di Cristian Chivu affronteranno il Real Madrid di José Mourinho, ma le ultime notizie che arrivano alla vigilia raccontano una situazione particolare soprattutto per i Blancos. Il tecnico portoghese dovrà infatti fare i conti con un centrocampo profondamente rimaneggiato: Eduardo Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva saranno assenti per squalifica, conseguenza delle sanzioni disciplinari rimaste in sospeso dalla precedente edizione della competizione. Un triplo forfait pesantissimo che costringerà Mourinho a studiare soluzioni alternative proprio in una zona del campo fondamentale contro un'Inter capace di partire con grande intensità.
Emergenza Real Madrid: Mourinho deve reinventare il centrocampoL'assenza contemporanea di Camavinga, Güler e Bernardo Silva riduce sensibilmente le possibilità di scelta del Real Madrid. Non si tratta soltanto di tre indisponibilità numericamente importanti, ma di giocatori dalle caratteristiche differenti, capaci di offrire qualità nella gestione del pallone, dinamismo e soluzioni offensive. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di Aurélien Tchouaméni, tornato recentemente ad allenarsi con il gruppo ma ancora da valutare per un eventuale impiego immediato.
Mourinho potrebbe quindi essere costretto a modificare qualcosa anche dal punto di vista tattico, affidandosi alla duttilità di elementi come Valverde, Bellingham o Trent Alexander-Arnold. Un problema non indifferente alla vigilia di una partita che rappresenta subito un banco di prova europeo di altissimo livello per il nuovo Real Madrid.
Caricamento post Instagram...
Buone notizie per Chivu: Dimarco torna ad allenarsi con il gruppoSe da Madrid arrivano problemi, Appiano Gentile porta invece una notizia incoraggiante per l'Inter. Federico Dimarco è tornato a lavorare con il gruppo nell'allenamento della vigilia, dopo la lieve distorsione al ginocchio rimediata nell'ultima gara di campionato. Un segnale decisamente positivo in vista della trasferta spagnola, anche se le sue condizioni dovranno naturalmente essere valutate con attenzione prima di stabilire un eventuale impiego dal primo minuto.
La presenza dell'esterno nerazzurro rappresenterebbe un recupero importante per Chivu, considerando la sua capacità di incidere sia nella costruzione che nella fase offensiva. Real Madrid-Inter si avvicina dunque con scenari opposti: Mourinho dovrà trovare risposte a un'emergenza improvvisa nel cuore del campo, mentre Chivu può sorridere per il ritorno in gruppo di uno dei suoi uomini più importanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA