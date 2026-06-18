Una trattativa mandata avanti lontano dai riflettori e ormai prossima alla chiusura: Claudio Lotito è vicinissimo a diventare il nuovo presidente della Reggina. L'attuale massimo dirigente della Lazio si prepara a prelevare il club amaranto, attualmente militante in Serie D, sulla base di 2 milioni di euro. Nelle prossime ore è previsto un incontro a Roma tra il patron della Lazio e il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro per definire gli ultimi dettagli.

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Lotito-Reggina, trattativa ai dettagli: nelle prossime ore l'incontro decisivo

Per la Reggina potrebbe presto aprirsi una nuova era: quella di Claudio. Il presidente dellaè infatti ormai vicino all'acquisto del club amaranto con l'ufficialità attesa nelle prossime ore. La cifra per l’acquisizione della Reggina si aggirerebbe intorno ai, una valutazione che rientrerebbe nel perimetro della trattativa in corso. Una trattativa portata avanti nel massimo riserbo, lontano dai riflettori, e ormai prossima alla fase decisiva.

Nelle prossime ore è in programma a Roma un incontro tra il patron dei biancocelesti ed il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizaro, per la definizione dell'accordo. Nel frattempo iniziano già a circolare le prime ipotesi sulla nuova struttura societaria. Tra i nomi in quota per ruoli dirigenziali spicca quello di Enrico Lotito, figlio del presidente, che assumerebbe un incarico rilevante all’interno del club. Per la direzione sportiva, invece, si seguono i profili di Andrea Gianni, già noto nell’ambiente reggino ai tempi della gestione Gallo, e di Antonello Laneri, attuale direttore sportivo del Siracusa.

REGGIO CALABRIA, ITALIA - 06 MAGGIO: Tifosi della Reggina durante la partita di Serie B giocata tra Reggina 1914 e Como 1907 allo Stadio Oreste Granillo il 06 maggio 2023 a Reggio Calabria, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Ma la situazione delicata riguarda il piano normativo. In caso di promozione, infatti, la Reggina salirebbe nel calcio professionistico e, di conseguenza, Lotito sarebbe costretto a lasciare il ruolo di presidente dato che le norme attuali del calcio italiano vietano che la stessa persona controlli più club professionistici. Questo significa che, in determinate condizioni, un proprietario può trovarsi costretto a scegliere quale società mantenere e quale cedere, per rispettare le regole sulla multiproprietà. Esattamente la stessa situazione che Lotito ha vissuto quando era alla guida della Salernitana.

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