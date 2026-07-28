Walter Sabatini su Claudio Ranieri: "Ha ridato dignità alla Roma, prima non era una squadra"

Ore frenetiche per la Nazionale italiana e per il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Dopo il mancato approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale, a seguito della bufera Fonbet, i ruoli di dt ed advisor, originariamente ricoperti da Poalo Maldini e Leonardo sono rimasti vuoti successivamente alle loro dimissioni nella serata di ieri, dopo appena 16 giorni. Nelle scorse ore si è tenuta un assemblea di lega per colmare il vuoto lasciato dall'ex capitano del Milan portando subito a grandi novità.

Claudio Ranieri come dt, arriva l'ufficialità del presidente Malagò

Fresca è la notizia, come riportato da, della nomina del, nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di senior advisor della Roma ed è ritenuto una persona seria e con la giusta esperienza per guidare il club Italia nelle varie scelte, tra le quali anche quella del ct, che ad ora vedono come

LECCE, ITALIA - 22 GIUGNO: Paolo Maldini del Milan durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Milan allo stadio Via del Mare, il 22 giugno 2020 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

"Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del ct, perché laddove non ci fosse stata, il mio ragionamento lasciava il tempo che trovava. Serviva una persona che diventasse direttore tecnico e presidente del club Italia". Queste le parole del presidente Malagò al termine dell'Assemblea di Lega che si è tenuta nella tarda mattinata di oggi. La nomina di Ranieri arriva in seguito anche ad un ulteriore rifiuto, stavolta da parte di Giorgio Chiellini ritenuto, precedentemente alla scelta di Ranieri, in vantaggio nell'idea del presidente federale.

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Con la nomina dell'ex allenatore della Roma arriva anche l'ufficialità del ct,, non mancano le critiche per questa scelta, dato un'addio non proprio rosa e fiori nel 2023 a seguito di un offerta faraonica arrivata dall'Arabia.