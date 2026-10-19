Maurizio Sarri contro Chiffi. Il tecnico dell'Atalanta, subito dopo la sconfitta per 3-2 incassata a San Siro, che ha visto i bergamaschi sfiorare una grande rimonta nel finale, ha duramente contestato la direzione arbitrale di Milan-Atalanta della terna arbitrale guidata dall'arbitro Daniele Chiffi con parole molto dure.

Sarri: "Ho scoperto che ci sono dei giocatori che possono mandare a quel paese l'arbitro"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport,ha analizzato il derby lombardo contro il Milan , rivendicando anche un episodio arbitrale a sfavore: "La prima grande occasione da gol del match è stata la nostra con Krstovic. Poi ci sono stati anche episodi contrari, perché il pallone è sbattuto tre volte sul braccio del difensore: due volte nella nostra area di rigore ed è intervenuto il VAR, e, credo l'abbia toccato con la mano De Winter".

Continuando, il tecnico della Dea ha rincarato la dose, contestando la gestione arbitrale probabilmente in merito all'episodio con protagonista Adrien Rabiot: "Inoltre, stasera ho scoperto anche una cosa nuova, ovvero che ci sono dei calciatori che possono mandare a fan***o l'arbitro. Chi intendo? Chi non ha alcuna importanza".

"Ogni volta che incontro Daniele Chiffi a San Siro va a finire sempre così"

Proprio sull'atteggiamento di alcuni calciatori delnei confronti del direttore di gara,ha proseguito il suo discorso dicendo: "Alla fine della prima frazione ho chiesto al direttore di gara se per regolamento, e lui mi ha risposto di sì dicendomi che però ha estratto il cartellino giallo. A quel punto, gli ho detto che se avessi fatto io una cosa del genere, mi avrebbe espulso, giustamente. Ma lasciamo stare".

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: L'allenatore dell'Atalanta BC Maurizio Sarri guarda durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Infine, l'allenatore dell'Atalanta ha chiuso l'intervista con una dura polemica nei confronti di Daniele Chiffi: "L'arbitraggio non ci è proprio piaciuto, e io ogni volta che incontro Daniele Chiffi a San Siro va a finire sempre così. Ci dispiace di aver fatto 0 punti e soprattutto ci rammarica aver sprecato l'occasione del pareggio a sei minuti dal fischio finale".