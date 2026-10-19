Il tecnico nerazzurro contesta i tocchi di mano e il diverso metro disciplinare: nel mirino il possibile episodio legato a Rabiot

Antonino Paradino
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Maurizio Sarri contro Chiffi. Il tecnico dell'Atalanta, subito dopo la sconfitta per 3-2 incassata a San Siro, che ha visto i bergamaschi sfiorare una grande rimonta nel finale, ha duramente contestato la direzione arbitrale di Milan-Atalanta della terna arbitrale guidata dall'arbitro Daniele Chiffi con parole molto dure.

Sarri: "Ho scoperto che ci sono dei giocatori che possono mandare a quel paese l'arbitro"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha analizzato il derby lombardo contro il Milan, rivendicando anche un episodio arbitrale a sfavore: "La prima grande occasione da gol del match è stata la nostra con Krstovic. Poi ci sono stati anche episodi contrari, perché il pallone è sbattuto tre volte sul braccio del difensore: due volte nella nostra area di rigore ed è intervenuto il VAR, e una volta nell'area dei rossoneri in cui non è stata chiamato l'arbitro al VAR sul cross di Rowe, credo l'abbia toccato con la mano De Winter".
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Continuando, il tecnico della Dea ha rincarato la dose, contestando la gestione arbitrale probabilmente in merito all'episodio con protagonista Adrien Rabiot: "Inoltre, stasera ho scoperto anche una cosa nuova, ovvero che ci sono dei calciatori che possono mandare a fan***o l'arbitro. Chi intendo? Chi non ha alcuna importanza".

"Ogni volta che incontro Daniele Chiffi a San Siro va a finire sempre così"

Proprio sull'atteggiamento di alcuni calciatori del Milan nei confronti del direttore di gara, Sarri ha proseguito il suo discorso dicendo: "Alla fine della prima frazione ho chiesto al direttore di gara se per regolamento c'era qualcuno che lo potesse mandare a fan***o, e lui mi ha risposto di sì dicendomi che però ha estratto il cartellino giallo. A quel punto, gli ho detto che se avessi fatto io una cosa del genere, mi avrebbe espulso, giustamente. Ma lasciamo stare".

Maurizio Sarri, Milan-Atalanta Chiffi
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Infine, l'allenatore dell'Atalanta ha chiuso l'intervista con una dura polemica nei confronti di Daniele Chiffi: "L'arbitraggio non ci è proprio piaciuto, e io ogni volta che incontro Daniele Chiffi a San Siro va a finire sempre così. Ci dispiace di aver fatto 0 punti e soprattutto ci rammarica aver sprecato l'occasione del pareggio a sei minuti dal fischio finale".

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