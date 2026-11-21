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Dopo l'ultima sosta nazionali del 2026, finalmente tornano i campionati nazionali. Se in Inghilterra c'è tanta attesa per vedere all'opera Mauricio Pochettino sulla scottante panchina del Manchester United, in Serie A ci sono tanti temi da affrontare nella dodicesima giornata. Rispetto agli altri campionati, la massima divisione italiana può contare su un grande equilibrio in vetta. Lazio, Inter e Roma saranno impegnate in match fondamentali (rispettivamente Lecce, Atalanta e Parma) per capire quanto ancora potrà resistere questa situazione di stallo in avanti. Poi c'è la lotta per conquistare un posto europeo, a cui partecipano Milan (impegnato in uno scontro diretto a sorpresa contro l'intensissimo Frosinone), Como e Juventus. Infine, non può mancare la sempre complicata questione salvezza.

La battaglia per non retrocedere in serie cadetta si è ufficialmente infiammata con i cambi di panchina avvenuti nell'ultimo mese. L'Udinese, ultima con 5 punti, ha cambiato Kosta Runjaic (l'ex allenatore più longevo su una panchina in A) e ha preso Paolo Zanetti. Il Venezia, penultimo a 6, ha rapidamente cambiato marcia con l'arrivo in panchina della certezza Davide Nicola, capace di vincere contro Napoli e proprio contro i friulani. Il Monza terzultimo (7) e il Lecce quattordicesimo (ultima squadra in ballo con 10 punti) non hanno ancora cambiato, a differenza di tutte le squadre dal quindicesimo al diciassettesimo posto, ovvero Fiorentina (fuori Grosso e dentro Vanoli), Parma (fuori Cuesta e dentro Gilardino) e Sassuolo.

I neroverdi sono stati gli ultimi cronologicamente a effettuare il cambio tecnico. Una mossa considerata necessaria dalla dirigenza emiliana dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma. Al posto di Aquilani è arrivato D'Aversa, che si appresta a guidare per la prima volta il Sassuolo dalla panchina, in uno scontro molto importante contro il Genoa.

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