La Lazio di Gennaro Gattuso ha travolto il Sassuolo di Alberto Aquilani con un netto 6-2 al Mapei Stadium, al termine di una partita ricca di gol e occasioni. I biancocelesti si sono imposti grazie a una prova offensiva quasi perfetta, con Tijjani Noslin protagonista assoluto nella ripresa. Non sono mancati, però, gli errori dal dischetto, con Mattia Zaccagni e Davide Frattesi che hanno fallito entrambi un calcio di rigore, grazie anche alle intuizioni di Stefano Turati.

Per il Sassuolo di Aquilani resta una sconfitta pesante, anche dal punto di vista della classifica, maturata contro una squadra nettamente superiore e che ora vola spedita in prima posizione da imbattuta.

Sassuolo-Lazio: le parole di Aquilani nel post-partita

Nel post partita ai microfoni di DAZN, Alberto Aquilani non nasconde la delusione per la pesante sconfitta contro la Lazio, che fa seguito a quella arrivata nel weekend contro il Como. Il tecnico del Sassuolo ammette le difficoltà difensive della sua squadra, riconosce i meriti degli avversari e sottolinea la necessità di cambiare atteggiamento per raggiungere l'obiettivo salvezza, nonostante un calendario complicato e le difficoltà delle ultime settimane.

REGGIO EMILIA, ITALIA - 27 OTTOBRE: Il capo allenatore della SS Lazio Gennaro Gattuso e il capo allenatore dell'US Sassuolo Alberto Aquilani durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e SS Lazio al Mapei Stadium - Città del Tricolore il 27 ottobre 2026 a Reggio Emilia, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Ha iniziato chiedendo scusa ai tifosi per la prestazione: "C'è da chiedere scusa. È ovvio che questa fragilità difensiva ci preoccupa perché ogni volta che attaccavano, segnavano. È stata una brutta figura, al 30' la partita era già finita e c'è poco da aggiungere".

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Sulle difficoltà difensive: "Oggi avevamo la sensazione che ogni loro attacco potesse trasformarsi in un gol. Devo lavorare su questo aspetto, perché altrimenti in Serie A si fa fatica. La Lazio, però, è una squadra forte e ha grandi giocatori".

Sulle ambizioni della squadra per questa stagione, che ora li vede a quota 8 punti in 9 partite: "Il Sassuolo è un club che deve salvarsi e, per riuscirci, bisogna lottare con le unghie e con i denti. Questo deve essere il nostro obiettivo. Abbiamo affrontato un calendario difficile, con avversari che con questo campionato hanno poco a che fare. È vero che ci serve un po' più di 'ignoranza' in determinati momenti".

Infine, sul morale della squadra: "Adesso non guardiamo la classifica, ma è ovvio che perdere così tante partite finisce per buttarti un po' giù".