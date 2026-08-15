Tra Crespo e Batistuta ci sono diverse novità: i nuovi acquisti avanzano, ma a dominare è Gonzalo Higuain
La Serie A ha sempre avuto un rapporto speciale con i calciatori argentini. Da Omar Sivori a Diego Armando Maradona, passando per Gabriel Batistuta, Javier Zanetti e Paulo Dybala, il campionato italiano ha ospitato alcuni dei più grandi talenti provenienti dall'Albiceleste.
La classifica pubblicata da Transfermarkt sui 10 acquisti più costosi della storia della Serie A tra i giocatori argentini racconta non solo l'evoluzione del mercato, ma anche come i club italiani abbiano continuato a investire cifre importanti sui talenti sudamericani. Se il primato appartiene ancora a Gonzalo Higuaín, le recenti operazioni che hanno coinvolto Nico Paz e Santiago Castro dimostrano come la fiducia nei giovani argentini sia più viva che mai.
Higuaín resta il trasferimento argentino più costoso della Serie AIn cima alla graduatoria troviamo ancora Gonzalo Higuaín, il cui passaggio dal Napoli alla Juventus nell'estate 2016-17 costò ai bianconeri ben 90 milioni di euro.
Un'operazione destinata a entrare nella storia del calcio italiano, non solo per la cifra investita, ma anche per il forte impatto mediatico del trasferimento tra due dirette concorrenti per lo Scudetto. La Juventus decise infatti di pagare l'intera clausola rescissoria pur di assicurarsi uno degli attaccanti più prolifici del panorama europeo. Ancora oggi nessun altro argentino è riuscito a superare quella cifra nel campionato italiano.
Nico Paz e Santiago Castro rappresentano il futuroAlle spalle di Higuaín si è inserito recentemente Nico Paz, il cui trasferimento al Como nella stagione 2024-25 è costato circa 66 milioni di euro, considerando anche la percentuale sulla futura rivendita inserita nell'operazione.
Una cifra che testimonia le enormi aspettative riposte nel fantasista argentino, considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione. Fa il suo ingresso nella top ten anche Santiago Castro, arrivato alla Roma nella stagione 2026-27 per 35 milioni di euro. Un investimento importante da parte del club giallorosso, che punta sulle qualità del giovane attaccante per costruire il proprio futuro offensivo.
Crespo e Dybala tra i protagonisti della classificaLa graduatoria vede protagonista anche Hernán Crespo, presente addirittura in due occasioni. L'attaccante argentino occupa il terzo posto con il trasferimento alla Lazio nel 2000-01 per 56,8 milioni di euro, mentre è quinto grazie al suo passaggio all'Inter nel 2002-03, costato 40 milioni di euro.
Al quarto posto troviamo invece Paulo Dybala, acquistato dalla Juventus dal Palermo nella stagione 2015-16 per 41 milioni di euro, cifra che all'epoca rappresentava uno degli investimenti più importanti mai effettuati dal club bianconero.
Da Batistuta a Verón: i grandi colpi del passatoLa classifica comprende anche alcuni trasferimenti che hanno segnato la storia della Serie A. Gabriel Batistuta è settimo grazie al passaggio dalla Fiorentina alla Roma nel 2000-01 per 36,2 milioni di euro, un investimento che si rivelò decisivo nella conquista dello Scudetto da parte dei giallorossi.
Troviamo poi Cristian Romero, acquistato dalla Juventus nel 2019-20 per 31,5 milioni di euro, e Juan Sebastián Verón, arrivato alla Lazio nel 1999-2000 per 30 milioni di euro, cifra considerevole per l'epoca. Anche il sesto posto appartiene a Gonzalo Higuaín, questa volta per il suo trasferimento dal Real Madrid al Napoli nel 2013-14, costato 39 milioni di euro.
L'Argentina continua a essere una miniera d'oro per la Serie ALa presenza di tanti campioni argentini in questa speciale classifica conferma il legame storico tra la Serie A e il calcio dell'Albiceleste. Negli ultimi decenni i club italiani hanno continuato a puntare con decisione sui talenti provenienti dall'Argentina, spesso trasformandoli in autentici protagonisti del campionato.
L'ingresso di Nico Paz e Santiago Castro nella top 10 dimostra che questa tradizione è tutt'altro che finita. Le società italiane continuano infatti a considerare il mercato argentino una fonte privilegiata di qualità, personalità e prospettiva.
Resta da vedere se nei prossimi anni qualcuno riuscirà a superare il record di 90 milioni di euro stabilito da Gonzalo Higuaín. Per il momento, il suo trasferimento alla Juventus continua a rappresentare l'investimento più oneroso mai effettuato in Serie A per un calciatore argentino.
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