La Serie A ha sempre avuto un rapporto speciale con i calciatori argentini. Da Omar Sivori a Diego Armando Maradona, passando per Gabriel Batistuta, Javier Zanetti e Paulo Dybala, il campionato italiano ha ospitato alcuni dei più grandi talenti provenienti dall'Albiceleste.

La classifica pubblicata da Transfermarkt sui 10 acquisti più costosi della storia della Serie A tra i giocatori argentini racconta non solo l'evoluzione del mercato, ma anche come i club italiani abbiano continuato a investire cifre importanti sui talenti sudamericani. Se il primato appartiene ancora a Gonzalo Higuaín, le recenti operazioni che hanno coinvolto Nico Paz e Santiago Castro dimostrano come la fiducia nei giovani argentini sia più viva che mai.

Higuaín resta il trasferimento argentino più costoso della Serie A

In cima alla graduatoria troviamo ancora

, il cui passaggio dal

nell'estate

costò ai bianconeri ben

.

Un'operazione destinata a entrare nella storia del calcio italiano, non solo per la cifra investita, ma anche per il forte impatto mediatico del trasferimento tra due dirette concorrenti per lo Scudetto. La Juventus decise infatti di pagare l'intera clausola rescissoria pur di assicurarsi uno degli attaccanti più prolifici del panorama europeo. Ancora oggi nessun altro argentino è riuscito a superare quella cifra nel campionato italiano.

Gonzalo Higuain della Juventus esulta dopo aver segnato il gol dello 0-1 durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Juventus allo Stadio San Paolo il 1 dicembre 2017 a Napoli, Italia.

Nico Paz e Santiago Castro rappresentano il futuro

Alle spalle di Higuaín si è inserito recentemente

, il cui trasferimento al

nella stagione

è costato circa

, considerando anche la percentuale sulla futura rivendita inserita nell'operazione.

Una cifra che testimonia le enormi aspettative riposte nel fantasista argentino, considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione. Fa il suo ingresso nella top ten anche Santiago Castro, arrivato alla Roma nella stagione 2026-27 per 35 milioni di euro. Un investimento importante da parte del club giallorosso, che punta sulle qualità del giovane attaccante per costruire il proprio futuro offensivo.

ROME, ITALY - OCTOBER 23: Paulo Dybala of AS Roma acknowledges the fans after the teams defeat in the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between AS Roma and FC Viktoria Plzen at Stadio Olimpico on October 23, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Crespo e Dybala tra i protagonisti della classifica

La graduatoria vede protagonista anche

, presente addirittura in due occasioni.

L'attaccante argentino occupa il

con il trasferimento alla

nel

per

, mentre è

grazie al suo passaggio all'

nel

, costato

.

Al quarto posto troviamo invece Paulo Dybala, acquistato dalla Juventus dal Palermo nella stagione 2015-16 per 41 milioni di euro, cifra che all'epoca rappresentava uno degli investimenti più importanti mai effettuati dal club bianconero.

Gabriel Batistuta. Mandatory Credit: Michael Steele /Allsport

Da Batistuta a Verón: i grandi colpi del passato

La classifica comprende anche alcuni trasferimenti che hanno segnato la storia della Serie A.

è settimo grazie al passaggio dalla

nel

per

, un investimento che si rivelò decisivo nella conquista dello

da parte dei giallorossi.

Troviamo poi Cristian Romero, acquistato dalla Juventus nel 2019-20 per 31,5 milioni di euro, e Juan Sebastián Verón, arrivato alla Lazio nel 1999-2000 per 30 milioni di euro, cifra considerevole per l'epoca. Anche il sesto posto appartiene a Gonzalo Higuaín, questa volta per il suo trasferimento dal Real Madrid al Napoli nel 2013-14, costato 39 milioni di euro.

ROMA, ITALIA - 19 MARZO: Santiago Castro del Bologna festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 19 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

L'Argentina continua a essere una miniera d'oro per la Serie A

La presenza di tanti campioni argentini in questa speciale classifica conferma il legame storico tra la

e il calcio dell'

. Negli ultimi decenni i club italiani hanno continuato a puntare con decisione sui talenti provenienti dall'Argentina, spesso trasformandoli in autentici protagonisti del campionato.

L'ingresso di Nico Paz e Santiago Castro nella top 10 dimostra che questa tradizione è tutt'altro che finita. Le società italiane continuano infatti a considerare il mercato argentino una fonte privilegiata di qualità, personalità e prospettiva.

Resta da vedere se nei prossimi anni qualcuno riuscirà a superare il record di 90 milioni di euro stabilito da Gonzalo Higuaín. Per il momento, il suo trasferimento alla Juventus continua a rappresentare l'investimento più oneroso mai effettuato in Serie A per un calciatore argentino.