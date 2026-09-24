David Alaba arriva all'Udinese portando con sè una bacheca piena di trofei vinti ed è pronto ad aggiungere una mentalità vincente ed una solidità difensiva alla squadra friulana. Il capitano dell'Austria è un grandissimo colpo per la Serie A diventando il giocatore più titolato del campionato con i suoi 35 titoli.

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Alaba batte Modric: come lui nessuno in Italia

In questa speciale classifica didei giocatori con il palmares più fornito,viene superato dal suo ex compagno di squadra al, che sale al primo posto battendo i 33 trofei vinti in carriera dall'ex pallone d'oro croato. Completa il podiocon 28 titoli.

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, trova un grande rinforzo per la sua difesa che è stata tra le più negative in questo inizio di campionato con 11 gol subiti in 5 giornate e si augura che il campione austriaco possa invertire la rotta con la sua esperienza e mentalità vincente.

Dopo oltre 500 presenze tra Bayern e Real si riparte da Udine

Nato ail 24 giugno 1992, la prestigiosa carriera diparte nel 2008 dal settore giovanile del, nel quale riesce ad esordire a soli 17 anni. Dopo una breve parentesi all'nel 2011 in prestito, è tornato a Monaco, diventando progressivamente un punto di riferimento della squadra e conquistando numerosi trofei tra cui diversi campionati tedeschi e. Si trasferisce nel 2021 alcominciando una nuova avventura e continuando ad arricchire il proprio palmarès conquistando anche 2 Champions League e 2 campionati spagnoli, confermandosi un giocatore capace di competere ai massimi livelli del calcio europeo.

MADRID, SPAGNA - 17 FEBBRAIO: Luka Modric e David Alaba, giocatori del Real Madrid, si allenano al centro sportivo di Valdebebas il 17 febbraio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di David S. Bustamante/Real Madrid via Getty Images)

Oltre le sue spiccate capacità difensive, la sua duttilità è stata fondamentale nella sua carriera venendo utilizzato come terzino sinistro e difensore centrale, contando sulla sua velocità, tecnica e personalità. La sua storia racconta il percorso di un calciatore che è diventato uno dei difensori più importanti e vincenti della sua generazione, capace di vestire due delle maglie di club più grandi del mondo: Bayern Monaco e Real Madrid. David Alaba è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua storia ripartendo dall'Udinese, con l'obiettivo di ritrovare continuità e mettere al servizio della squadra la sua esperienza. Sarà una nuova avventura, molto diversa dalle precedenti, ma con la voglia di tornare protagonista sul campo.