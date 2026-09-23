David Alaba è ad un passo dall'Udinese! Sembra un pesce d'aprile di fine settembre ma cosi non è: l'indiscrezione lanciata nella mattinata da Fabrizio Romano ha del clamoroso e rilancia un accordo verbale tra il campione ex Real Madrid e il club friulano.

Alaba all'Udinese: il colpo clamoroso è in dirittura d'arrivo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,e l'avrebbero infatti raggiunto unper l'approdo dell'austriaco in terra friulana. Il difensore, attualmentedopo la conclusione della sua lunga e trionfante esperienza al, sarebbe dunque pronto a proseguire la sua carriera in un nuovo campionato, e salvo colpi di scena sarà proprio la. Un fulmine a ciel sereno che ha già fattoi tifosi dell'Udinese, impazienti di accogliere uncosì vincente e di vederlo vestire i colori bianconeri. L'ex Blancos, riferisce Romano, è stato inoltre proposto a diversi altrinegli scorsi mesi ma alla fine, lontano dagli occhi di tutti, sarà proprio l'Udinese ad aggiudicarsi uno degli svincolati dipresenti sul mercato.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: David Alaba del Real Madrid riconosce i tifosi dopo la sua ultima apparizione per il club dopo la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club all'Estadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Cinque anni in Blancos e 11 trofei: Alaba riparte da Udine

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Quello che starebbe per arrivare a Udine è un calciatore il cuiparla da sé.ha vestito la maglia deldal 2021 al 2026, dopo la precedente ed altrettanto vittoriosa esperienza al. Il club spagnolo ha ufficializzato ladel rapporto con l'austriaco nel maggio 2026, celebrando il contributo dell'austriaco durante le sue: complessivamente, Alaba ha disputatocon i Blancos, impreziosite daconquistando due Champions League, due Mondiali per Club, due Supercoppe UEFA, due Liga, una Coppa del Rey e due Supercoppe di Spagna, per un totale diPrima del Real Madrid,aveva costruito gran parte della propria carriera al, diventando uno dei difensori piùdella sua generazione. Ora, a 34 anni, potrebbe aprirsi un capitolo completamente nuovo ed: nel calcio italiano, e con la maglia dell'