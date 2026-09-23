David Alaba ha un accordo verbale con l'Udinese: la bomba di Fabrizio Romano che fa impazzire i tifosi friulani sta per diventare realtà
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David Alaba è ad un passo dall'Udinese! Sembra un pesce d'aprile di fine settembre ma cosi non è: l'indiscrezione lanciata nella mattinata da Fabrizio Romano ha del clamoroso e rilancia un accordo verbale tra il campione ex Real Madrid e il club friulano.
Alaba all'Udinese: il colpo clamoroso è in dirittura d'arrivoSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, David Alaba e l'Udinese avrebbero infatti raggiunto un accordo verbale per l'approdo dell'austriaco in terra friulana. Il difensore, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua lunga e trionfante esperienza al Real Madrid, sarebbe dunque pronto a proseguire la sua carriera in un nuovo campionato, e salvo colpi di scena sarà proprio la Serie A. Un fulmine a ciel sereno che ha già fatto impazzire i tifosi dell'Udinese, impazienti di accogliere un campione così vincente e di vederlo vestire i colori bianconeri. L'ex Blancos, riferisce Romano, è stato inoltre proposto a diversi altri club italiani negli scorsi mesi ma alla fine, lontano dagli occhi di tutti, sarà proprio l'Udinese ad aggiudicarsi uno degli svincolati di lusso presenti sul mercato.
Cinque anni in Blancos e 11 trofei: Alaba riparte da UdineQuello che starebbe per arrivare a Udine è un calciatore il cui curriculum parla da sé. David Alaba ha vestito la maglia del Real Madrid dal 2021 al 2026, dopo la precedente ed altrettanto vittoriosa esperienza al Bayern Monaco. Il club spagnolo ha ufficializzato la conclusione del rapporto con l'austriaco nel maggio 2026, celebrando il contributo dell'austriaco durante le sue cinque stagioni: complessivamente, Alaba ha disputato 131 partite con i Blancos, impreziosite da 5 gol e 9 assist, conquistando due Champions League, due Mondiali per Club, due Supercoppe UEFA, due Liga, una Coppa del Rey e due Supercoppe di Spagna, per un totale di 11 trofei.
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