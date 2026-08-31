I numeri della sfida che metterà di fronte Orobici e Felsinei
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Manca sempre meno all'incontro di oggi che metterà di fronte l'Atalanta ed il Bologna. Le due squadre, infatti, scenderanno in campo in occasione del posticipo della seconda giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso il Gewiss Stadium situato a Bergamo. In attesa che la partita cominci, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.
I precedenti tra Atalanta e BolognaCome tante altre squadre, anche queste due squadre hanno deciso di cambiare allenatore per questa nuova stagione. I padroni di casa hanno scelto di affidarsi a Maurizio Sarri ed alla prima giornata di A hanno vinto 2-1 in casa contro il Sassuolo grazie alle reti di Giacomo Raspadori e Nikola Krstović. Gli ospiti, dal canto loro, hanno salutato Vincenzo Italiano dando, così, il benvenuto a Domenico Tedesco. All'esordio in campionato, la squadra rossoblù ha perso 0-1 allo Stadio Olimpico contro la Lazio allenata da Gennaro Gattuso.
Fino a questo momento, le due squadre si sono affrontate 130 volte nel corso della loro storia. Le prime due gare ufficiali tra nerazzurri e rossoblù risalgono alla stagione 1937/1938. In quell'annata, la squadra proveniente dall'Emilia Romagna ha battuto la Dea sia all'andata che al ritorno con lo stesso risultato, vale a dire 2-1. Le statistiche di questa sfida tendono leggermente a favore del Bologna, che ha vinto 48 match, soltanto una in più degli Orobici. I pareggi, invece, sono stati 35. Inoltre, i rossoblù hanno dalla loro parte anche il dato sui gol avendone segnati 155, due in più dell'Atalanta.
Quando le due squadre si affrontano in campionatoNella storia della massima divisione nazionale, bergamaschi e bolognesi hanno giocato contro in 112 occasioni. Obviamente, il Bologna ha le statistiche dalla sua parte avendo sconfitto 43 volte gli Orobici che, a loro volta, hanno ottenuto soltanto tre vittorie in meno rispetto agli avversari di stasera. Le partite di Serie A terminate in parità, invece, sono a quota 29. La scorsa stagione, i due club hanno ottenuto una vittoria per parte. All'andata, l'Atalanta ha vinto 0-2 allo Stadio Renato Dall'Ara grazie alla doppietta di Krstović. Al ritorno, invece, il Bologna ha espugnato il Gewiss Stadium grazie alla rete di Riccardo Orsolini.
Matchday 2: The race is ON! 🔱❤️🔥#AtalantaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/BZFepcIgnl— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 31, 2026
Quando gioca le partite di campionato in casa contro i rossoblù, nella maggior parte dei casa l'Atalanta ha saputo sfruttare il fattore campo. Infatti, su 56 incontri disputati a Bergamo, i nerazzurri hanno ottenuto 29 vittorie, sedici pareggi ed undici sconfitte. Tuttavia, nelle ultime cinque edizioni della Serie A la Dea ha riscontrato delle difficoltà quando ospita il Bologna dato che ha collezionato tre sconfitte, una sola vittoria (2-0 nella stagione 2024/2025) ed un pareggio. L'ultima volta che gli Orobici hanno dominato tra le mura amiche contro i Felsinei risale al 5-0 datato aprile 2021 con reti di Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk.
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