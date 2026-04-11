Retegui apre le danze su rigore, poi nella ripresa la Dea si scatena. Una sconfitta così umiliante per i bianconeri tra le proprie mura non accadeva da 58 anni

Mattia Celio Redattore 11 aprile - 17:09

Il big match del sabato di Serie A si gioca alla New Balance Arena. Questa sera alle 20.45 scendono in campo Atalanta-Juventus, sfida valida per il 32° turno di Serie A. La squadra dell'ex bianconero Raffaelo Palladino cerca la terza vittoria consecutiva per rilanciare la corsa all'Europa, mentre i ragazzi di Luciano Spalletti hanno bisogno dei tre punti per non perdere terreno nella corsa alla Champions League.

Atalanta-Juventus, il roboante 4-0 orobico all'Allianz Stadium: bianconeri mai così umiliati in casa dopo 58 anni — Quella di questa sera sarà la sfida numero 149 tra Atalanta-Juventus. Il bilancio vede nettamente avanti i bianconeri con 75 successi contro i soli 19 degli orobici. 54 sono invece i pareggi. Lo stesso discorso vale, ovviamente, per il numero di reti realizzate: 267-143. All'andata, come ricordiamo, è finita 1-1 mentre l'ultimo incontro tra i due club si è disputato a Bergamo lo scorso 5 febbraio in cui la squadra di Raffaele Palladino ha battuto i bianconeri con un secco 3-0 ottenendo il pass per le semifinali di Coppa Italia.

Nonostante i bergamaschi abbiano molti successi in meno rispetto alla Vecchia Signora, il 9 marzo dello scorso anno gli orobici hanno ottenuto una grande vittoria destinata ad entrare nella storia di entrambe le squadre. Si giocava all'Allianz Stadium e la Dea era in piena corsa per lo scudetto. Dopo alcune occasioni da ambo le parti, la svolta arriva al 29'. All'Atalanta viene concesso un rigore dubbio che scatena la furia di Thiago Motta. Retegui non sbaglia e porta avanti i neroazzurri.

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La Juve accusa il colpo e gli ospiti ne approfittano per cercare il raddoppio ma sulla loro via trovano un super Di Gregorio. Nella ripresa, però, i bianconeri spariscono dal campo. Kelly sbaglia l’appoggio, l’Atalanta ne approfitta e colpisce: all’ennesima ribattuta del portiere bianconero è de Roon ad arrivare per primo e raddoppiare. Al 66’ arriva la parola fine al match: Kolasinac e Zappacosta tagliano in due la difesa bianconera ed è il numero 77 atalantino a segnare il 3 a 0. Al 76’ c’è gloria anche per Lookman su errore grossolano di Vlahovic.

Con questa vittoria l'Atalanta accese veramente una speranza per lo scudetto portandosi a sole tre lunghezze dalla capolista Inter, mentre la Juventus non subiva una sconfitta così larga tra le proprie mura dal 22 ottobre 1967: 0-4 in un derby con il Torino.