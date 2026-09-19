I numeri della sfida tra Felsinei e Granata
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Manca sempre meno alla sfida che metterà di fronte il Bologna ed il Torino. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta giornata della Serie A 2026/2027. La partita avrà inizio alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Renato Dall'Ara. In attesa che l'incontro cominci, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club della massima divisione nazionale.
I precedenti tra Bologna e TorinoNelle prime quattro gare del campionato, i padroni di casa hanno ottenuto soltanto un punto grazie al pareggio per 2-2 contro il Sassuolo e hanno perso 1-0 contro Lazio, Atalanta e Napoli. A causa di questa brutta partenza, il Bologna ha deciso di esonerare Domenico Tedesco ed ingaggiare Raffaele Palladino. Il Torino allenato da Ignazio Abate, invece, ha collezionato tre punti grazie alla vittoria per 1-2 in casa della Fiorentina e ha perso contro Milan (1-2), Sassuolo (2-1) e Roma (0-2).
Le due squadre, oggi, si sfideranno per la 162esima volta nella loro storia. I primi incontri risalgono alla stagione 1923/1924 col Torino che ha vinto 4-1 all'andata e 0-1 al ritorno. Inoltre, i granata hanno le statistiche dalla loro parte dato che hanno battuto in 59 occasioni i rossoblù i quali, invece, hanno soltanto cinque vittorie in meno. I pareggi, invece, sono stati 48. Il club piemontese ha anche segnato più reti: 217 contro le 204 dei padroni di casa di oggi.
Quando le due squadre s'incontrano in campionatoPrendendo in considerazione soltanto le sfide di campionato, le due squadre hanno giocato contro in 149 occasioni. In questo caso, la squadra piemontese ha ottenuto più successi essendo a quota 55, soltanto tre in più rispetto ai Felsinei. Gli incontri finiti in parità sono stati 44. Nella scorsa edizione della massima competizione nazionale, la gara d'andata disputata al Dall'Ara è terminata a reti bianche mentre al ritorno il Bologna ha vinto 1-2 in trasferta coi gol di Moro e Castro. Il Toro, dal canto suo, non batte i rossoblù dal 6 marzo di tre anni quando la rete di Yann Karamoh ha deciso la gara.
Considerando soltanto le 71 partite di campionato che i due club hanno disputate in Emilia Romagna, questa volta le statistiche tendono a favore del Bologna. I padroni di casa di oggi, infatti, hanno ottenuto 40 vittorie, 22 pareggi e 14 sconfitte. La vittoria del Torino in casa rossoblù manca da dieci anni, per la precisione dal 16 aprile. Quel giorno, in occasione della giornata numero 33 della Serie A 2015/2016, i piemontesi hanno battuto di misura il Bologna grazie al rigore di Andrea Belotti realizzato al minuto 92.
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