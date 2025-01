Como-Milan, martedì la prima di Conceiçao in campionato: c’era un gemellaggio, negli anni ’80…

Il match fra i due club lombardi non ha il sapore degli altri derby regionali: Como-Milan non è (ancora) un derby come gli altri; le due squadre si sfideranno martedì alle 18.30 al Sinigaglia.

Cosa resterà di questi anni ottanta era un vecchio successo di Raf: prende spunto, chi scrive, di questa bella canzone per accennare al derby regionale fra Como e Milan, che scenderanno in campo in un originale martedì pomeriggio. Fra lariani e rossoneri ci sono più mensole di differenza, per contenere tutti i trofei guadagnati sul campo.

Quest'anno, però, col ritorno in massima serie del Como dopo più di vent'anni, la squadra del Lago si prepara ad essere una contendente importante per i prossimi campionati. Il Milan, invece, deve rimettersi in carreggiata dopo la Supercoppa vinta contro Juventus ed Inter, e per Conceiçao, ora, inizia il bello.

Como-Milan, martedì ore 18.30: nessuna rivalità, solo un gemellaggio negli anni '80. Gli anni ottanta sono stati fucina di gemellaggi fra molte squadre italiane, fra le quali, oggi, non corre buon sangue. Il Milan, ad esempio, aveva un gemellaggio col Napoli, con cui adesso permane una rivalità competitiva. Anche se però certe cose lasciano il tempo che trovano: Milano è stata invasa d'azzurro quando il Napoli ha vinto lo scudetto, le rivalità calcistiche sono relative. Col Como, però, non c'è rivalità, anzi. In passato, gli ultras del Como ebbero un rapporto di gemellaggio con gli ultras del Milan, in particolare con i gruppi della Fossa dei Leoni e del Gruppo Brasato. Questo legame fu rafforzato dalla storica rivalità tra le due squadre milanesi, il Milan e l'Inter. Mentre i tifosi dell'Inter sostengono l'Olimpia Milano nel basket, i tifosi comaschi, per via della vicinanza geografica, supportano la rivale Pallacanestro Cantù, alimentando ulteriormente la separazione tra le due fazioni anche in ambito cestistico.