Riparte il campionato italiano e riparte anche la lotta per la salvezza. Tra le squadre nella zona rossa della retrocessione c'è anche la Cremonese di Marco Giampaolo, 17esima a 27 punti (pari merito con il Lecce che occupa il 18esimo posto). Il tecnico prepara la grande sfida in casa della domenica pasquale, domani 5 aprile alle ore 15. Allo Zini arrivano i rossoblù di Vincenzo Italiano alla ricerca di punti per la zona europea. Ecco le parole di mister Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Bologna.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, parola a Giampaolo: “Contro il Bologna servirà una prestazione fuori dal comune”
Conferenza stampa
Cremonese, parola a Giampaolo: “Contro il Bologna servirà una prestazione fuori dal comune”
L'allenatore dei grigiorossi prepara il match della domenica pasquale: allo Zini servirà una fare una prestazione perfetta per sognare ancora la salvezza