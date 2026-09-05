Dopo l'importante successo in casa della Fiorentina (3-0), il Frosinone cerca continuità nella gara di domani pomeriggio contro il Venezia, in programma al Benito Stirpe alle ore 15. Una sfida tra neo-promosse dato che nella scorsa stagione entrambe le squadre militavano in Serie B ma che ora vedono una posta in palio più alta. Per il club laziale nelle ultime ore è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Giacomo Calò. Ecco le sue parole.

Frosinone, Calò prepara la sfida contro il Venezia: "Non sarà una rivincita"

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Alla vigilia della sfida contro il, valida per il terzo turno della, il Frosinone cerca un altro successo dopo quello ottenuto lo scorso sabato al Franchi contro la. Nel caso arrivasse, i gialloblu salirebbero a 6 punti lasciando i lagunari fermi a quota 0. Ma questo lo si vedrà solo dopo il fischio finale dell'arbitro. Per la squadra diquesta mattina è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Giacomo, uno dei protagonista della promozione del club laziale.Come ricordiamo, sia Venezia che Frosinone sono due delle squadre neo-promosse e la passata stagione hanno lottato fino all'ultimo per la vittoria del campionato cadetto. Una lotta che alla fine hanno vinto i lagunari. Ma questo è ormai il passato, come ha spiegato Calò: "Non è una rivincita perché siamo contenti per come è andata ma stiamo cercando di integrare i nuovi con le idee del gruppo perché non è facile. Già e col Sassuolo credo si sia visto il lavoro che c'è dietro nonostante il poco tempo".

Cosa fare per battere il Venezia?: "Essendo una delle prime gare di campionato e anche giocando alle 15 sarà una gara diversa dall'anno scorso. Per noi sarà la seconda consecutiva alle 15, per loro credo la prima. Farà caldo e questo influenzerà il match - dice Calò - Noi per identità e idee non possiamo sbagliare e rimanere gli stessi di sempre. Loro li conosciamo avendoli affrontati l'anno scorso ma sarà una classica gara da tre punti".

Giacomo Calò del Frosinone Calcio esulta dopo aver segnato il suo gol durante la partita di Serie B tra Frosinone Calcio e FC Sudtirol allo Stadio Benito Stirpe il 19 settembre 2025 a Frosinone, Italia. (Foto di Fabio Patamia/Getty Images)

In questa stagione Calò ha fatto il suo debutto in Serie A, dopo la gavetta tra Serie B e terza categoria: "La prima contro la Juventus è stato un impatto forte, perché vedi che non sbagliano mai. Bisogna essere bravi anche nel non possesso, c'è un cambio rispetto alla B. A livello tecnico e fisico cambia tanto". Dopo il KO contro la Juventus, i ciociari si sono rialzati con un dominante 3-0 sulla Fiorentina. Un buon segnale per la stagione?: "Si è visto un Frosinone simile a quello dello scorso anno nonostante in alcune gare bisogna abbassarsi. Bisogna allenarsi anche su quello sapendo di affrontare grandi squadre da ogni punto di vista. Col Venezia sono punti importanti anche se siamo all'inizio". Conclude Calò.