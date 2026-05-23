Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match decisivo per la salvezza contro il Como, in programma domani alle 20:45.
Arriva Giampaolo e la Cremonese ritrova il successo: che festa al Tardini
Verso Cremonese-Como
La Cremonese, guidata da Marco Giampaolo, affronterà domani alle 20:45 il Como in una partita decisiva per entrambe. Mentre i ragazzi guidati da Cesc Fàbregas si trovano a quota 68 punti, costretti a vincere per sperare in una qualificazione storica in Champions League, la Cremonese deve vincere sperando che il Lecce non faccia il suo dovere al Via del Mare contro il Genoa per non retrocedere in Serie B insieme a Hellas Verona e Pisa.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti