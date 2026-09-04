Per la stagione calcistica iniziata da poche settimane, il Milan ha acquistato un nuovo attaccante che risponde al nome di Gonçalo Ramos. I rossoneri, infatti, per portarlo in Italia hanno versato nelle casse del Paris Saint-Germain più di 70 milioni di euro. Con questa cifra, il portoghese è diventato l'acquisto più costoso nella storia del Diavolo. Il giocatore, come numero di maglia, ha scelto il 9, che da più di dieci anni ha avuto effetti negativi nei confronti di (quasi) tutti coloro che l'hanno indossato.

Gonçalo Ramos: "Non penso alla maledizione del numero 9"

Nel momento in cui i rossoneri hanno acquistato Gonçalo Ramos, non sono mancate le opinioni contrastanti nei suoi confronti. Così come ci sono coloro che hanno appoggiato questa scelta, ci sono altri che ne hanno parlato negativamente criticando soprattutto la cifra spesa. La preoccupazione dei tifosi del Milan, invece, è stata la scelta del numero di maglia, dato che l'ex Psg ha scelto il numero 9, sul quale c'è da ben quattordici anni una. Il lusitano ha giocato le sue prime due gare ufficiali con la maglia del Milan ed ilcontro ilha segnato la sua prima rete rossonera e, a fine partita, ha ricevuto il

Milano, Italia - 28 agosto 2026: Gonçalo Ramos del Milan esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Milan e Venezia allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Recentemente, il nuovo attaccante rossonero ha rilasciato un'intervista a DAZN e ha toccato diversi argomenti. Tra questi, ovviamente, c'è anche la maledizione del numero 9. Le parole dell'ex calciatore del Paris Saint-Germain: "Mi hanno parlato della maledizione, ma io non ci penso molto. Olivier Giroud ha giocato qui fino a pochi anni fa e non è stato condizionato. Per me è un onore essere il numero 9 del Milan e so che si tratta di una maglia pesante. Mi piace indossarla e spero di segnare tanti gol".

La maledizione della 9 del Milan si riferisce al fatto che, dopo l'addio di Filippo Inzaghi nel 2012, coloro che l'hanno indossata in seguito non hanno avuto la stessa fortuna di SuperPippo. Il primo risponde al nome di Pato, che l'ha avuta nella prima metà della stagione 12/13 ma, dopo poche reti, è stato ceduto al Corinthians. Poi è toccato a Matri nel 2013, che ha segnato solo un gol. Nella stagione 14/15 è stata prima di Fernando Torres e poi di Destro, mentre in quella seguente è stato il turno di Luiz Adriano.

Successivamente il 9 del Milan è stato Lapadula e nella stagione 17/18 quel numero era di André Silva. La maledizione ha colpito, soltanto per sei mesi a testa, anche Higuain, Piatek e Madzukic tra il 2018 ed il 2021. L'unici che ha spezzato la maledizione è stato Giroud: tre stagioni al Milan, 49 gol e Scudetto del 2022 vinto da protagonista. Gli ultimi "maledetti" sono stati Jovic nella stagione 24/25 e Fullkrug nella seconda parte della scorsa annata.