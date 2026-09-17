Il rendimento interno del Milan si sta trasformando in un vero e proprio grattacapo per la squadra di Rúben Amorim, incapace di sfruttare il fattore campo come in passato. I numeri più recenti, come la sconfitta contro il Benfica di ieri, mostrano un trend decisamente preoccupante: nelle ultime sei uscite casalinghe, i rossoneri hanno collezionato ben quattro sconfitte, evidenziando una fragilità tra le mura amiche che rischia di compromettere il cammino e la continuità di rendimento in stagione.

San Siro ha perso quell'aura di fortino inespugnabile che garantiva punti e sicurezza, costringendo il gruppo a fare i conti con crepe sia sul piano della gestione della partita sia sotto l'aspetto mentale di fronte al proprio pubblico. La prossima sfida interna contro il Lecce diventa così una tappa fondamentale e delicatissima per invertire la rotta, sfatare il tabù casalingo e ritrovare quella solidità necessaria per non perdere terreno prezioso. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>