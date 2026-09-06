Il Frosinone non si ferma e conquista una vittoria pesantissima contro il Venezia. I ciociari superano i lagunari per 3-2 allo Stirpe al termine di una gara ricca di emozioni e centrano così la seconda vittoria consecutiva in Serie A, confermando il buon momento della squadra e di Antonio Raimondo, autore di una splendida doppietta.

L'attaccante di 22 anni ha sbloccato la partita al 21' e ha trovato anche il raddoppio al 42', portando a 4 i suoi gol nelle ultime 3 partite e confermandosi uno degli uomini più importanti dell'attacco giallazzurro nonostante sia la prima esperienza concreta e da protagonista nel massimo campionato italiano.

Frosinone-Venezia: le parole di Massimiliano Alvini nel post partita

Al termine della gara,ha commentato la prestazione del Frosinone, soffermandosi anche sull'ottimo momento di, ancora una volta decisivo con una doppietta. Quattro gol in tre partite per l'attaccante, protagonista di un avvio di stagione che non poteva passare inosservato agli occhi del suo allenatore, che ne aveva già parlato bene dopo la partita giocata contro la Juventus.

FROSINONE, ITALIA - 06 SETTEMBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Venezia FC allo Stadio Benito Stirpe il 06 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Mister Alvini ha cominciato parlando del calo avuto nel secondo tempo e della vittoria meritata nel complesso: "Vittoria meritata a margine di una gara ben giocata. Per 1 ora di gioco abbiamo fatto una prestazione maiuscola, poi abbiamo smesso di fare alcune cose ed è venuto fuori il Venezia. Abbiamo avuto il carattere di andare a vincerla, complimenti alla squadra".

Ha continuato poi parlando del rivale di oggi, Giovanni Stroppa: "Stroppa è un amico e mi ha dedicato parole importanti, e anche io le ho per lui. E' stata una gara avvincente, l'anno scorso di Serie B, quest'anno di Serie A, in un calcio efficace e non speculativo".

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Poi ha parlato del nuovo metodo arbitrale: "Ne ho parlato con Chiffi prima della partita.. Mi piacciono meno le lunghe interruzioni al var.".

Sul motivo della vittoria finale: "Non aver perso lucidità sul 2-2. C'era davanti a noi una squadra forte e molto fisica. Merito alla squadra per la vittoria, per quello che sta facendo e per il percorso e per la disciplina mostrato. Aver dato continuità con una vittoria è significativo".

Infine ha parlato del pubblico dello Stirpe: "Oggi ci ha spinto tanto il pubblico. Questa squadra merita il sostegno. Oggi dopo una grande gara in Coppa Italia abbiamo battuto il Venezia. È tanta roba quello che stiamo facendo e mettendo in campo".