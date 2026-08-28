Manca sempre meno all'inizio dell'incontro che metterà di fronte il Milan ed il Venezia. Le due squadre, infatti, daranno il via alla seconda giornata della Serie A 2026/2027. La gara inizierà alle ore 20:45 di questa sera e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. I rossoneri, quindi, ospiteranno gli arancioneroverdi che sono una delle tre neopromosse dalla Serie B. L'obiettivo del Diavolo è quello di non ripetere gli stessi errori della passata stagione, dove ha incontrato diversi difficoltà contro le squadre arrivate dalla B.

Milan-Venezia, i rossoneri devono spezzare la maledizione neopromosse

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Per questa stagione, le tre squadre presenti in Serie A che hanno ottenuto la promozione dalla B sono Venezia,. Stasera, i rossoneri allenati da Rúben Amorim giocheranno contro i Lagunari guidati da. Quindi, il club del capoluogo lombardo sta per affrontare la prime delle tre neopromosse. La scorsa stagione, il Diavolo ha riscontrato non pochi problemi contro le squadre arrivate dalla cadetteria e, più in generale, quelle del lato destro della classifica. Ciò ha portato il Milan a perdere diversi punti in classifica che sarebbero stati utili per obiettivi importanti.

Nella scorsa edizione del campionato, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno esordito perdendo tra le mura amiche del Meazza contro la neopromossa Cremonese. Quella sconfitta ha alzato subito un polverone tra le fila dei rossoneri che, dalla partita successiva, hanno ottenuto più di venti risultati utili consecutivi salvo poi perdere a San Siro contro il Parma a fine febbraio. In quel periodo di imbattibilità, il Diavolo ha giocato in casa contro le altre due neopromosse, vale a dire Pisa e Sassuolo, pareggiando 2-2 in entrambi i casi. Contro i nerazzurri, la rete di Athekame nei minuti finali di gara ha impedito ai rossoneri di ottenere una sconfitta. Nel match contro i neroverdi, invece, il Milan stava vincendo 2-1 ma gli avversari hanno pareggiato con Laurienté al 77'.

Reggio Emilia, Italia - 3 maggio 2026: Strahinja Pavlović del Milan osserva durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium Citta del Tricolore. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Nel girone di ritorno, invece, la storia cambia in maniera parziale a livello di risultato, ma non per quanto riguarda la prestazione. Pur soffrendo, il Milan ha vinto 1-2 in casa del Pisa grazie alla rete di Luka Modrić poco prima del 90' e 0-2 a Cremona coi gol di Pavlović e Leão dal 90' in poi. In casa del Sassuolo, invece, i rossoneri hanno perso 2-0 con Berardi che ha sbloccato la gara dopo soli cinque minuti. Su 18 punti disponibili, quindi, il Diavolo ne ha ottenuti soltanto otto ed in quest'annata deve evitare proprio questo. Se vuole puntare a grandi obiettivi, i rossoneri non devono perdere punti né contro le neopromosse né contro quelle squadre che vengono considerate piccole.