Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata di domani figurano anche il Milan di Ruben Amorim ed il Venezia di Giovanni Stroppa. I due club, infatti, daranno il via al secondo turno della Serie A 2026/2027. La gara avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Oggi, l'allenatore dei rossoneri ha presentato il match in conferenza stampa e, tra le domande ricevute, ci sono state anche quelle che riguardano il calciomercato, che nei prossimi giorni terminerà.

Milan-Venezia, Amorim: "Leao non ci sarà. Rabiot è cruciale per noi"

Alla domanda sullaprossima del mercato, Amorim ha risposto dicendo: "Da qui alla fine del calciomercato non so cosa succederà". Poi ha parlato del suo connazionale: "Domani non ci sarà perché si è allenato una sola volta e non è ancora pronto. Lui è molto forte e potrebbe giocare in qualsiasi squadra. A volte, però, nel calcio arriva il momento in cui si deve andare altrove". Quando gli è stato chiesto delledi, l'allenatore ha dichiarato: "Non è che non sono ottimi giocatori, ma allenarsi con 27 calciatori è impossibile. In quanto società, dobbiamo permettere loro di svolgere al meglio le varie attività".

Torino, Italia - 23 agosto 2026: Ruben Amorim, allenatore del Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra Torino e Milan allo Stadio Olimpico Grande Torino. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Tornando sul mercato, invece, il lusitano ha detto: "Adesso è difficile parlare delle situazioni dei vari giocatori. Capisco le domande che state chiedendo e parlerò di mercato nella prossima conferenza". Successivamente ha elogiato Adrien Rabiot: "Prima di arrivare non lo conoscevo. Adrien è cruciale per noi, l'abbiamo voluto tenere e spero che gli venga rinnovato il contratto. Ha sempre voglia di imparare, è un grande professionista, aiuta i compagni e, con soli tre allenamenti, ha giocato contro il Torino ed è stato anche decisivo. Può giocare sia a centrocampo che come trequartista".

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Su Mike Maignan, l'ex allenatore del Manchester United ha dichiarato: "Ho avuto modo di parlare con lui, è un leader ed è dentro al progetto. Lui ci tiene molto ai dettagli, chiede rispetto e noi vogliamo che resti qui. Sui social si è parlato spesso di lui". L'allenatore portoghese ha dato un aggiornamento anche su Christian Pulisic: "Non sarà titolare perché è reduce da un infortunio. Da vedere se potrà giocare per qualche minuto".