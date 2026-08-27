Sembrava ormai fatta per Rafa Leao al Galatasaray, eppure il mercato riserva sempre tantissime sorprese. Come riporta Sky Sport, l'Aston Villa si è inserito nuovamente nella trattativa, con un rilancio che riapre ogni prospettiva. Il club inglese infatti sta provando il sorpasso, puntando a un prestito con obbligo di riscatto. L'operazione prevede un esborso immediato di 8 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui si aggiungerebbero 42 milioni di euro di riscatto obbligatorio, toccando la quota complessiva di 50 milioni di euro. La parola passa quindi al calciatore: la sua volontà infatti, sarà decisiva. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>