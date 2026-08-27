Nuovo intreccio di mercato per il fuoriclasse

Alessia Bartiromo

Sembrava ormai fatta per Rafa Leao al Galatasaray, eppure il mercato riserva sempre tantissime sorprese. Come riporta Sky Sport, l'Aston Villa si è inserito nuovamente nella trattativa, con un rilancio che riapre ogni prospettiva. Il club inglese infatti sta provando il sorpasso, puntando a un prestito con obbligo di riscatto. L'operazione prevede un esborso immediato di 8 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui si aggiungerebbero 42 milioni di euro di riscatto obbligatorio, toccando la quota complessiva di 50 milioni di euro. La parola passa quindi al calciatore: la sua volontà infatti, sarà decisiva. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A

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