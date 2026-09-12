Il dopo derby di Barella e Dimarco: "I campioni dell'Italia siamo noi..."

Dopo lo spavento successivo alla vittoria per 3-2 contro il Napoli, l'Inter tira finalmente un bel sospiro di sollievo. Federico Dimarco torna ad allenarsi regolarmente con il gruppo squadra nerazzurro ad Appiano Gentile, svolgendo l'intera seduta standard insieme ai compagni. L'esterno recordman aveva saltato la trasferta di Champions League contro il Real Madrid a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Lo stop precauzionale azzera i problemi fisici senza altri intoppi, così il giocatore torna a completa disposizione per la sfida di lunedì sera contro l'Udinese.

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I dubbi di Chivu e la risposta del ginocchio

Il momento di Carlos Augusto e l'orizzonte Roma

Il rientro alle sedute di, però, non garantisce automaticamente una maglia da. Nelle prossime ore Cristian, allenatore dell'Inter, valuterà se schieraredall'inizio, oppure concedergli soltanto uno spezzone nella, momento in cui il suo letale mancino può scardinare le resistenze dei bianconeri. Lo staff nerazzurro prenderà la decisione definitiva dopodi domani, aspettando indicazioni ancora più precise sulla risposta delai carichi completi.valuta anche un approccio molto prudente, visto l'ottimo periodo di forma vissuto da. Il brasiliano ha convinto tutti al Bernabeu contro il, partita in cui ha anche trovato il gol, e potrebbe mantenere il posto sulla fascia sinistra anche contro i friulani. La scelta di tenere a riposodella scorsa Serie A si rivela funzionale anche in vista del prossimo turno di campionato.

MILANO, ITALIA - 02 SETTEMBRE: Federico Dimarco dell'FC Internazionale partecipa al Gran Galà del Calcio AIC al Teatro alla Scala il 02 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Sara Cavallini - Inter/Inter via Getty Images)

L'Inter sfiderà infatti la Roma all'Olimpico, appuntamento in cui Chivu vorrà avere Dimarco al massimo della sua condizione fisica. La squadra nerazzurra necessita di tutte le sue stelle per mantenere le zone alte della classifica in un mese denso di incroci pericolosi. Il turnover studiato dallo staff atletico garantisce energia fresca e protegge i titolarissimi dai temuti sovraccarichi muscolari. Questa gestione intelligente della rosa permette all'allenatore di affrontare l'impegnativo calendario sportivo con estrema serenità.