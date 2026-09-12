Chivu non rischia e valuta la conferma di Carlos Augusto contro l'Udinese per preservare l'azzurro verso la Roma
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Dopo lo spavento successivo alla vittoria per 3-2 contro il Napoli, l'Inter tira finalmente un bel sospiro di sollievo. Federico Dimarco torna ad allenarsi regolarmente con il gruppo squadra nerazzurro ad Appiano Gentile, svolgendo l'intera seduta standard insieme ai compagni. L'esterno recordman aveva saltato la trasferta di Champions League contro il Real Madrid a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Lo stop precauzionale azzera i problemi fisici senza altri intoppi, così il giocatore torna a completa disposizione per la sfida di lunedì sera contro l'Udinese.
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I dubbi di Chivu e la risposta del ginocchioIl rientro alle sedute di allenamento, però, non garantisce automaticamente una maglia da titolare. Nelle prossime ore Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, valuterà se schierare Dimarco dall'inizio, oppure concedergli soltanto uno spezzone nella ripresa, momento in cui il suo letale mancino può scardinare le resistenze dei bianconeri. Lo staff nerazzurro prenderà la decisione definitiva dopo l'allenamento di domani, aspettando indicazioni ancora più precise sulla risposta del ginocchio ai carichi completi.
Il momento di Carlos Augusto e l'orizzonte RomaL'Inter valuta anche un approccio molto prudente, visto l'ottimo periodo di forma vissuto da Carlos Augusto. Il brasiliano ha convinto tutti al Bernabeu contro il Real Madrid, partita in cui ha anche trovato il gol, e potrebbe mantenere il posto sulla fascia sinistra anche contro i friulani. La scelta di tenere a riposo l'MVP della scorsa Serie A si rivela funzionale anche in vista del prossimo turno di campionato.
L'Inter sfiderà infatti la Roma all'Olimpico, appuntamento in cui Chivu vorrà avere Dimarco al massimo della sua condizione fisica. La squadra nerazzurra necessita di tutte le sue stelle per mantenere le zone alte della classifica in un mese denso di incroci pericolosi. Il turnover studiato dallo staff atletico garantisce energia fresca e protegge i titolarissimi dai temuti sovraccarichi muscolari. Questa gestione intelligente della rosa permette all'allenatore di affrontare l'impegnativo calendario sportivo con estrema serenità.
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