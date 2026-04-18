L'inter continua a macinare punti su punti, sette punti per la matematica del 21 scudetto mettendo nel mirino non solo il tricolore ma anche l'impegno di Coppa contro i lariani.

Giammarco Probo 18 aprile - 10:18

Una vittoria pesante, di quelle che sanno di svolta e che avvicinano sempre di più il traguardo: l’Inter prosegue la sua marcia con autorità, mandando un segnale chiaro nella corsa allo scudetto. La squadra ha mostrato solidità, qualità e soprattutto ha ritrovato protagonisti fondamentali come Thuram e Barella, tornati decisivi nei momenti chiave. Un successo che rafforza certezze e ambizioni, in un finale di stagione che si preannuncia sempre più incandescente. Al termine della gara, il tecnico Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi ad InterTV, sottolineando l’importanza del risultato e dell’atteggiamento mostrato in campo, con un focus sul prossimo impegno in Coppa Italia.

Le dichiarazioni di Chivu dopo la vittoria dell'Inter — LE PAROLE DOPO LA VITTORIA -"Oggi non era assolutamente facile, abbiamo fatto fatica soprattutto nel primo tempo, affrontavamo una buona squadra, nel secondo tempo siamo rientrati come sappiamo fare e siamo riusciti a sbloccarla. Bisogna essere consapevoli che la partita dura 90 minuti. Il calcio non è mai matematica, ci sono gli avversari, la squadra oggi ha dato tutto e si sta meritando ogni cosa positiva".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Le parole sul Como in Coppa Italia — LA SFIDA COL COMO -"Martedì arriva un Como che vuole scrivere la storia, c'è tempo per recuperare energie e cercare di essere al meglio per questa semifinale, c'è in palio una finale a Roma, vogliamo arrivarci al meglio e soprattutto c'è voglia di regalare la finale ai tifosi".

Lo scudetto è ormai a un passo: all’Inter bastano ancora pochi punti per mettere la firma su una stagione straordinaria e conquistare il 21° titolo della sua storia. Dopo un’annata vissuta ai vertici, fatta di continuità, qualità e grande maturità, i nerazzurri vedono il traguardo sempre più vicino, pronti a raccogliere quanto seminato lungo tutto il campionato. La matematica del trionfo nerazzurro potrebbe arrivare già nel match casalingo contro il Parma oppure, in alternativa, nella successiva trasferta di Roma contro la Lazio, la stessa squadra che lo scorso anno aveva di fatto spento i sogni scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, poi, alzerebbero il trofeo nell’ultima gara interna della stagione, prima della trasferta conclusiva a Bologna, dando così il via ufficiale alla festa scudetto.