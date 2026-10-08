Il centrocampista inglese sarà costretto a rimanere ai box per un risentimento agli adduttori evidenziato dagli ultimi esami

Ciro Bossa
FC Internazionale v Como 1907 - Serie A

Dei tifosi non riconoscono Thuram, lui scherza: "Chi sono? Mi chiamo Rafael Leao"

Curtis Jones si ferma. L'Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami clinici e strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore presso l'istituto Humanitis di Rozzano. La società nerazzurra non ha specificato l'entità dell'infortunio né indicato una data per il rientro ed ha infatti precisato che le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni e saranno i prossimi accertamenti a stabilire se potrà tornare a disposizione in tempi brevi oppure se sarà costretto a saltare più partite.

Ancora alla ricerca di continuità nei primi mesi nerazzurri

L'infortunio arriva in una fase nella quale Jones stava cercando la propria dimensione nella realtà nuova nerazzurra. Come riporta il bollettino nerazzurro, si tratta di un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Arrivato dal Liverpool in estate, il centrocampista inglese ha avuto e ha ancora bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano e ai meccanismi della squadra di Cristian Chivu.
gettyimages-2295751638-594x594

gettyimages-2293681587-594x594
FC Internazionale - SSC Napoli - Serie A 2026/27
MILANO, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Lautaro Martinez dell'Internazionale festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Curtis Jones durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e SSC Napoli allo stadio Giuseppe Meazza, il 5 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Nelle prime 5 partite in campionato dei nerazzurri, Jones non ha raccolto minuti soltanto nella prima giornata per poi debuttare in Serie A contro il Cagliari nella seconda partita. Ha collezionato in questo inizio 4 presenze, di cui una sola da titolare e 152 minuti giocati, senza riuscire a fornire gol nè assist. Numeri ancora parziali che però raccontano che il centrocampista inglese è stato coinvolto da Chivu senza però riuscire a diventare un punto fermo dell'undici titolare e questo stop non sarà di aiuto.

Caricamento post Instagram...
Curtis Jones nasce come centrocampista offensivo ma negli ultimi anni al Liverpool è stato capace di occupare diverse zone del centrocampo, giocando anche in posizioni più arretrate. Cresciuto nel vivaio dei Reds, ha collezionato 228 presenze e 22 gol con la prima squadra e conquistando numerosi trofei tra cui due Premier League e un Mondiale per Club nel 2019. La vera incognita di questo infortunio sarà quindi capire la risposta del giocatore ai prossimi controlli, soltanto allora sarà possibile stabilire i tempi di recupero. Per un giocatore arrivato a Milano con l'obbiettivo di diventare protagonista, l'auspicio dell'ambiente nerazzurro è che si tratti soltanto di un breve contrattempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti