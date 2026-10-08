Il centrocampista inglese sarà costretto a rimanere ai box per un risentimento agli adduttori evidenziato dagli ultimi esami
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Curtis Jones si ferma. L'Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami clinici e strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore presso l'istituto Humanitis di Rozzano. La società nerazzurra non ha specificato l'entità dell'infortunio né indicato una data per il rientro ed ha infatti precisato che le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni e saranno i prossimi accertamenti a stabilire se potrà tornare a disposizione in tempi brevi oppure se sarà costretto a saltare più partite.
Ancora alla ricerca di continuità nei primi mesi nerazzurriL'infortunio arriva in una fase nella quale Jones stava cercando la propria dimensione nella realtà nuova nerazzurra. Come riporta il bollettino nerazzurro, si tratta di un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Arrivato dal Liverpool in estate, il centrocampista inglese ha avuto e ha ancora bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano e ai meccanismi della squadra di Cristian Chivu.
Nelle prime 5 partite in campionato dei nerazzurri, Jones non ha raccolto minuti soltanto nella prima giornata per poi debuttare in Serie A contro il Cagliari nella seconda partita. Ha collezionato in questo inizio 4 presenze, di cui una sola da titolare e 152 minuti giocati, senza riuscire a fornire gol nè assist. Numeri ancora parziali che però raccontano che il centrocampista inglese è stato coinvolto da Chivu senza però riuscire a diventare un punto fermo dell'undici titolare e questo stop non sarà di aiuto.
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