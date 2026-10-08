Curtis Jones si ferma. L'Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami clinici e strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore presso l'istituto Humanitis di Rozzano. La società nerazzurra non ha specificato l'entità dell'infortunio né indicato una data per il rientro ed ha infatti precisato che le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni e saranno i prossimi accertamenti a stabilire se potrà tornare a disposizione in tempi brevi oppure se sarà costretto a saltare più partite.

Ancora alla ricerca di continuità nei primi mesi nerazzurri

L'infortunio arriva in una fase nella qualestava cercando la propria dimensione nella realtà nuova nerazzurra. Come riporta il bollettino nerazzurro, si tratta di un. Arrivato dalin estate, il centrocampista inglese ha avuto e ha ancora bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano e ai meccanismi della squadra di

FC Internazionale - SSC Napoli - Serie A 2026/27

MILANO, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Lautaro Martinez dell'Internazionale festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Curtis Jones durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e SSC Napoli allo stadio Giuseppe Meazza, il 5 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Nelle prime 5 partite in campionato dei nerazzurri, Jones non ha raccolto minuti soltanto nella prima giornata per poi debuttare in Serie A contro il Cagliari nella seconda partita. Ha collezionato in questo inizio 4 presenze, di cui una sola da titolare e 152 minuti giocati, senza riuscire a fornire gol nè assist. Numeri ancora parziali che però raccontano che il centrocampista inglese è stato coinvolto da Chivu senza però riuscire a diventare un punto fermo dell'undici titolare e questo stop non sarà di aiuto.

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