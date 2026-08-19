Un altro inglese sta per sbarcare a Milano sponda Inter e si tratta di Curtis Jones. Dopo gli arrivi di John Stones a parametro zero e Djed Spence dal Tottenham, infatti, i nerazzurri stanno per accogliere anche il centrocampista nato nel 2001. La squadra allenata dal rumeno Cristian Chivu ha trovato l'accordo col Liverpool per l'arrivo del giocatore cresciuto nel settore giovanile dei Reds. Con questo innesto, la squadra meneghina rinforzerà ancor di più il centrocampo abbassando anche l'età media.

Inter, in arrivo Curtis Jones dal Liverpool

Negli ultimi minuti, diverse fonti giornalistiche tra cui figura il noto esperto di calciomercatohanno riportato la notizia che vede come protagonisti la squadra milanese ed il calciatore del Liverpool. L'Inter, per portare in Italia il classe 2001, verserà nelle casse del Liverpool. I nerazzurri, che la scorsa stagione hanno vinto sia il campionato che la, erano sulle tracce del calciatore da diversi mesi ed avevano già trovato l'accordo con lui. Tuttavia, mancava ancora quello con il Liverpool. Adesso le parti hanno trovato l'accordo e Jones, nei prossimi giorni, potrà iniziare la sua avventura italiana.

Liverpool, Inghilterra - 24 maggio 2026: Curtis Jones del Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Dopo ben otto stagioni tra le fila del Liverpool, squadra in cui è cresciuto, Jones sta per lasciare la Premier League per poter fare il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. Tra l'altro, il classe 2001 sta per diventare il terzo giocatore inglese che l'Inter prende in questa sessione di calciomercato. Infatti, i Campioni d'Italia hanno ingaggiato prima John Stones a parametro zero e poi, nelle ultime settimane, è stato il turno di Djed Spence. Così come sta per succedere per il centrocampista, anche per l'esterno destro l'Inter ha speso 35 milioni di euro, che sono finiti nelle casse del Tottenham.