L'arrivo di Djed Spence all'Inter non rappresenta soltanto un'operazione importante per la fascia destra nerazzurra. Il trasferimento dell'esterno inglese porta infatti il giocatore direttamente ai vertici di una particolare classifica storica: quella degli inglesi più costosi nella storia della Serie A.

Secondo i dati riportati da Transfermarkt, Spence è stato inserito al terzo posto con un costo di 30 milioni di euro, a pari merito con Trevoh Chalobah, approdato al Como nella stessa sessione di mercato. Davanti a loro ci sono solamente Tammy Abraham e Fikayo Tomori. La classifica è quindi destinata a raccontare anche una piccola parte della crescente presenza dei calciatori inglesi nel nostro campionato.

MILANO, ITALIA - 03 DICEMBRE: Tammy Abraham del Milan festeggia il sesto gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo allo Stadio Giuseppe Meazza il 03 dicembre 2024 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Abraham resta al comando

Al primo posto della graduatoria c'è

, acquistato dalla Roma per

. L'attaccante rappresenta ancora oggi l'operazione più costosa realizzata da un club di Serie A per un calciatore inglese.

Subito dietro troviamo Fikayo Tomori, che il Milan ha riscattato dal Chelsea per una cifra indicata in classifica in 35,9 milioni di euro. Il difensore, arrivato inizialmente in prestito, è diventato uno degli investimenti più importanti della storia recente del club rossonero. Poi ecco la coppia formata da Chalobah e Spence, entrambi a quota 30 milioni.

Per l'inglese, tuttavia, la cifra potrebbe essere ulteriormente aggiornata considerando la struttura dell'operazione: l'Inter ha infatti previsto 30 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus, secondo quanto riportato da Sky Sport. In questo modo, Spence diventa uno dei difensori più costosi della storia del club nerazzurro.

NOTTINGHAM, ENGLAND - JUNE 10: Trevoh Chalobah of England in action during the international friendly match between England and Senegal at City Ground on June 10, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Inter protagonista con Spence e Ince

La presenza di Spence nella top 10 permette all'Inter di avere

nella graduatoria.

Oltre al nuovo esterno nerazzurro, infatti, compare anche

, acquistato dall'Inter nel 1995 per l'equivalente di

. Una cifra che all'epoca rappresentava un investimento molto importante per un centrocampista destinato a lasciare un segno nella storia del club.

Spence, però, si trova in una posizione completamente diversa: i suoi 30 milioni lo proiettano immediatamente sul podio e confermano quanto l'Inter abbia puntato sul giocatore per il nuovo progetto tecnico.

L'inglese è stato scelto soprattutto per le sue caratteristiche atletiche e per la capacità di interpretare la fascia con corsa, accelerazioni e spinta offensiva. L'operazione è quindi legata anche alla necessità dei nerazzurri di trovare un nuovo riferimento sulla corsia destra.

TURIN, ITALY - OCTOBER 05: Lloyd Kelly and Kenan Yildiz of Juventus jump for the ball against Fikayo Tomori of AC Milan during the Serie A match between Juventus FC and AC Milan at Allianz Stadium on October 05, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La classifica degli inglesi più costosi

Alle spalle dei primi quattro troviamo altri giocatori che hanno avuto un ruolo significativo in Serie A.

, acquistato dalla Juventus, occupa il quinto posto con

, mentre al sesto c'è

, trasferitosi al Milan per

.

Settimo posto per Alexis Rowe, passato al Bologna per 17 milioni, seguito da Chris Smalling, acquistato dalla Roma per 15 milioni. La top ten è completata da Ben Godfrey, arrivato all'Atalanta per 12,5 milioni, e da Paul Ince con i già citati 10,5 milioni.

Il dato interessante è la presenza di ben tre operazioni da almeno 30 milioni: Abraham, Tomori e ora Spence, con Chalobah pronto a condividere con quest'ultimo il terzo gradino del podio.

ALBUFEIRA, PORTUGAL - AUGUST 01: AS Roma player Chris Smalling during training session at Estadio Municipal de Albufeira on August 01, 2023 in Albufeira, Portugal. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Un altro segnale della crescita degli inglesi in Italia

La classifica racconta anche un cambiamento nel rapporto tra

. Per anni i giocatori provenienti dall'Inghilterra sono stati relativamente rari nel nostro campionato, anche a causa delle enormi differenze economiche tra Premier League e calcio italiano.

Negli ultimi anni, però, diversi club italiani hanno iniziato a pescare con maggiore convinzione sul mercato britannico. Il risultato è una top 10 nella quale compaiono Roma, Milan, Inter, Juventus, Bologna, Atalanta e Como.

E proprio l'Inter, con l'investimento su Spence, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Il classe inglese è già tra i tre acquisti inglesi più costosi della storia della Serie A e, qualora venissero raggiunti tutti i bonus previsti dall'operazione, potrebbe diventare anche il secondo più costoso, alle spalle del solo Abraham.