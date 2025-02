L'inizio di 2025 è stato altalenante per l'Inter di Simone Inzaghi che, nonostante le prestazioni di assoluto livello, ha subito il trauma della sconfitta nel finale in Supercoppa Italiana contro il Milan. Poi le vittorie, alcune sofferte altre meno, e due chance nei recuperi fallite per superare o agganciare gli avversari del Napoli. La prima, in casa col Bologna, si è conclusa con un 2-2 con tante polemiche arbitrali, mentre la seconda, quella dello scorso giovedì al Franchi, ha visto la Fiorentina di Raffaele Palladino, decimata dal mercato e dagli infortuni, vincere con un clamoroso 3-0.

La Fiorentina è in grandissima forma dopo un mese di dicembre in flessione. La squadra di Raffaele Palladino, soltanto giovedì, ha schiantato l'Inter con un sonoro 3-0 firmato dalla doppietta di Moise Kean. Il centravanti italiano è stato assoluto mattatore del match e anche stasera sarà fra i protagonisti più attesi. Occhio poi ai nuovi arrivi dal mercato, uno su tutti Michael Folorunsho. Il centrocampista italiano, ai margini con Antonio Conte al Napoli, si è già preso un posto da titolare nella nuova Fiorentina.

Inter-Fiorentina, il pronostico della sfida

Secondo le quote dei bookmakers, l'Inter di Simone Inzaghi resta comunque la favorita per il match contro la Fiorentina con una quota di circa 1,5 la posta. La vittoria della Viola viene invece pagata sui 6. Considerato il precedente di giovedì non è da escludersi una partita con tanti gol che potrebbe quindi finire in over.